Primer adelanto de la temporada 3 de One Piece, que anticipa la batalla de Alabasta - NETFLIX

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de One Piece se estrenó en Netflix el pasado 10 de marzo, repleta de sorpresas, cameos inesperados y la incorporación de nuevos y peculiares personajes como Tony Tony Chopper. Con la tercera entrega de la serie en desarrollo, la compañía de la gran "N" ha lanzado un teaser que, además de confirmar su fecha de estreno, anticipa uno de los arcos más esperados: la batalla de Alabasta.

Las imágenes comienzan mostrando a Luffy (Iñaki Godoy) dentro del puente del Jolly Roger, la calavera que representa a los Sombreros de Paja.

Seguidamente, el teaser confirma con la aparición de un desierto que la nueva tanda de episodios llegará a Netflix en 2027 y trasladará a los fans hasta la épica batalla de Alabasta.

¡Nos vemos en 2027, Sombreros de Paja! 🏴‍☠️ Se acerca la batalla de Alabasta. #ONEPIECE pic.twitter.com/FYT848QGOr — Netflix España (@NetflixES) April 7, 2026

QUÉ ESPERAR DE LA TEMPORADA 3 DE ONE PIECE

Hasta el momento, la plataforma se ha mantenido fiel al material original de Eiichiro Oda, y la temporada 2 finalizó adaptando el arco de la Isla Drum, presentando a Chopper y algunas pinceladas sobre el vínculo de Luffy con Gol D. Roger. Esto supone un hito importante, dado que es la historia que precede precisamente a la batalla de Alabasta, la última y también la más extensa de toda la saga de Alabasta.

Es de esperar, por tanto, que la temporada 3 de One Piece en Netflix se centre en el viaje de Luffy, Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Sanji (Taz Slylar) y los demás al reino de la arena, ubicado en la isla Sandy. Así como en su batalla con Mr. Crocodile, uno de los Siete Señores de la Guerra del Mar y fundador en las sombras de los mortíferos asesinos Baroque Works, y el regreso de Vivi Nefartari (Charithra Chandran) a su tierra natal, con la esperanza de calmar las tensiones antes de que estalle una guerra total.

Pese a que todavía no hay una fecha concreta para esta tercera temporada, Netflix ha dejado claro que confía en que la serie se convierta en un proyecto de larga duración para la plataforma. De hecho, en una entrevista concedida a CulturaOcio, Taz Skylar, el actor que da vida a Sanji, aseguró que tanto los showrunners como la plataforma y los demás tienen muy claro adónde quieren ir.

"Todos tienen muy claro dónde queremos llegar. No dónde queremos terminar, pero adónde queremos ir de aquí", afirmó el actor. Por otra parte, entre los nuevos fichajes confirmados para los nuevos episodios de la ficción destacan Xolo Maridueña como Portgas D. Ace, Cole Escola como Bon Clay, Awdo Awdo como Mr. 1 y Daisy Head como Miss Doublefinger (Daisy Head).