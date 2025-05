La hermana de John Lennon carga contra los biopics de los Beatles de Sam Mendes

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Sam Mendes dirigirá cuatro películas de los Beatles, un biopic para cada uno de los miembros de la banda que verán la luz en 2028. Filmes en los que Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, Joseph Quinn a George Harrison, Barry Keoghan a Ringo Starr y Harris Dickinson a John Lennon. Y es la familia de este último, precisamente, la que no se encuentra muy satisfecha con esta elección de casting.

Julia Baird, la hermana de Lennon, ha expresado su descontento y no ve especialmente acertado el fichaje de Mescal. "¡A ver, este actor está en todas partes! ¿Qué pasa con Liverpool? Tenemos actores, y hablan ese dialecto. Solo me pregunto si realmente se han molestado en buscar actores de Liverpool. Paul Mescal está en todo... seamos realistas, por favor", le confesó descontenta a Mail Online.

"Hay muchos actores ahí fuera esperando una oportunidad y poder tener su momento. Será interesante ver qué tipo de acento se le ocurre, porque nadie sabe imitar el acento de Liverpool. Todos lo hacen mal", añadió. No obstante, más allá de encontrar errónea la decisión de no escoger actores locales para encarnar a los Beatles -todos originarios de Liverpool-, ya que Dickinson y Quinn son de Londres, así como Keoghan y Mescal son irlandeses, Baird aseguró que sí verá las películas cuando se estrenen en 2028.

Por otra parte, esta no es la primera vez que la hermana de Lennon arremete duramente contra Mendes. El pasado mes de abril, Baird, que no tiene los derechos sobre el patrimonio de Lennon, ya le reprochó al realizador, en una entrevista con The Telegraph, que no la llamase para consultarla y, de hecho, no cree que Mendes vaya a hacerlo. "Nunca me va a preguntar. Soy la última persona con la que hablaría, porque entonces no podría inventarse nada", sentenció.

"Ser la hermana de John es un privilegio que no puedo expresar con palabras. Pero si hubiera podido elegir, desearía que nunca hubiera visto una guitarra", afirmó Baird. "Tal vez si hubiera sido profesor de arte, todavía seguiría aquí", sentenció.

Cabe destacar que, al margen de la desaprobación de Baird, Mendes cuenta con el beneplácito de McCartney y Starr, los dos miembros vivos de los Beatles, para el proyecto, así como también con el apoyo de los herederos de Lennon y Harrison. Las últimas informaciones apuntaban a que Mia McKenna-Bruce (Vampire Academy) y Aimee Lou Wood (The White Lotus) serían las encargadas de dar vida, respectivamente, a Patti Boyd, la mujer de George Harrison, y Maureen Starkey, la primera esposa de Ringo Starr.