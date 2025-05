Una de las mejores series del año, renovada oficialmente

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

El pasado marzo comenzó su andadura en Apple TV+ The Studio, serie que retrata los entresijos de Hollywood y de su alocada industria cinematográfica a través de Matt Remick (Seth Rogen), quien consigue el trabajo de sus sueños como director de un gran estudio. La sátira, creada por Rogen junto a Peter Huyck, Alex Gregory, Evan Goldberg y Frida Perez, ha renovado oficialmente por una segunda temporada.

"Estamos encantados de hacer una segunda temporada de The Studio", declararon Rogen y Goldberg en un comunicado. "Estamos deseando coger la experiencia ganada al hacer la primera temporada e incorporarla inmediatamente a la segunda, y luego repetir ese ciclo durante 10 temporadas más. Además, nos emociona seguir haciendo que nuestros amigos y colegas de la industria se pregunten cuándo se verá una de sus historias personales en Apple TV+", han agregado.

"Seth, Evan y todo el equipo creativo y el elenco de The Studio han hecho un trabajo extraordinario con esta brillante serie, y ha sido increíble ver cómo crece el debate con cada nuevo episodio. Estamos deseando ver hacia dónde llevará Matt Remick a Continental Studios en la segunda temporada", apuntó por su parte Matt Cherniss, jefe de programación de Apple TV+.

Además de Rogen, la primera temporada de ocho episodios también cuenta en su elenco con Ike Barinholtz, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders y Bryan Cranston. La ficción también incluye cameos de rutilantes estrellas invitadas, entre ellas Martin Scorsese, Charlize Theron, Ron Howard, Anthony Mackie, Olivia Wilde o Steve Buscemi.

The Studio ha recibido elogios por parte de la crítica por su primera temporada, pero, debido a que Apple TV+ no comparte sus datos de audiencia, no se sabe con certeza cómo ha sido su desempeño. Sin embargo, las primeras dos semanas de emisión no lograron que la serie se colara en el top 10 del ranking de streaming de Nielsen.

Por su parte, el CEO de Apple, Tim Cook, señaló durante la reunión de resultados trimestrales que The Studio, junto con Severance y otras series, había contribuido a que Apple TV+ alcanzara una "audiencia récord" en los primeros tres meses del año.