Disney se hace con la nueva película de Scorsese y DiCaprio

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Disney ha adquirido los derechos de uno de los nuevos proyectos que tiene en marcha Martin Scorsese. El filme, basado en la historia real de un mafioso de Hawai, estará protagonizado por Leonardo DiCaprio, actor fetiche del director, y contará en su reparto con otras estrellas de primer nivel como Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Según informa Deadline, ha sido 20th Century Studios, filial de Disney tras la absorción de Fox, el estudio que finalmente ha ganado la puja por hacerse con este filme ambientado en el Hawái de los años 60 y 70 y cuya trama seguirá a un líder de la mafia en su lucha por el control del crimen organizado en las islas.

Con guion del periodista y escritor Nick Bilton, la trama del filme, basada en hechos reales y aún sin título, girará en torno a un líder de la mafia hawaiana en su guerra contra las corporaciones y los sindicatos rivales para construir el mayor imperio criminal de las islas. El personaje está basado en Wilford 'Nappy' Pulawa, dirigente de La Compañía (The Company) en los 70, uno de los mayores sindicatos del crimen organizado de Hawái.

Scorsese vuelve así a su género predilecto que ha explorado en algunos de sus títulos más emblemáticos como Malas calles (1973), Uno de los nuestros (1990), Casino (1995), Gangs of New York (2002) o más recientemente en El irlandés (2019).

No son pocos los proyectos que tienen en marcha Scorsese y DiCaprio que también trabajarán juntos en Home, la adaptación cinematográfica de la novela de Marilynne Robinson y en el eternamente pospuesto biopic de Frank Sinatra. Además, ambos tienen pendientes The Wager, en la que también trabajará el otro actor predilecto de Scorsese, Robert De Niro, y The Devil in the White City (El diablo en la ciudad blanca), conocido como su "proyecto maldito", pues han pasado ya 15 años desde que DiCaprio se hacía con los derechos del libro de Erik Larson, que anteriormente pertenecían a Tom Cruise.

DiCaprio suma así nada menos que cinco proyectos pendientes a las siete películas en las que ya ha trabajado junto a Scorsese y que le han brindado algunos de los papeles más memorables de su carrera, como el del agente Teddy Daniels en Shutter Island (2006) o el empresario Jordan Belfort en El lobo de Wall Street (2013).