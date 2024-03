Una estrella de The Walking Dead es Spider-Man/Peter Parker en el terrorífico tráiler de The Spider

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Tras interpretar a Carl, el hijo de Rick Grimes en The Walking Dead, Chandler Riggs interpretará a Peter Parker en The Spider. Y ya ha salido a la luz un espeluznante adelanto de este filme de terror independiente sin ánimo de lucro (y sin relación alguna ni con Marvel Studios ni con Sony Pictures y que, dirigido por Andy Chen, todavía no cuenta con fecha de estreno.

El trepamuros es uno de los héroes más queridos del Universo Marvel. Tanto es así que, al margen de mastodónticos filmes en imagen real o de animación, muchos han querido trasladar su amor por el personaje con pequeñas producciones independientes.

Es el caso de The Spider. Una nueva y aterradora vuelta de tuerca al origen de Spider-Man en los cómics de la Casa de las Ideas, cuyo trepidante, aunque fugaz adelanto de apenas 40 segundos de duración arranca con Peter Parker, quien, encarnado por Riggs, es mordido por una araña radioactiva.

Es entonces, cuando, desconcertado e incluso angustiado, Peter comienza a descubrir los tan sorprendentes, como aterradores poderes arácnidos, entre ellos, trepar por las paredes o lanzar telarañas. Producida por Artin John y Kealani Kitaura, la película, que, tiene también a Chen como guionista, no cuenta con el respaldo de Marvel ni de Sony Pictures.

A pesar de que esta es la primera vez que Riggs encarna a un personaje de Marvel, el actor ya optó al papel de Peter Parker cuando se presentó a la audición de Spider-Man: Homecoming. Sin embargo, como él mismo le reveló a Comicbook.com en 2018, no llegó a encontrarse entre los principales candidatos al papel que finalmente recaló en Holland, que lleva calzándose el traje del trepamuros desde su debut en 2016 con Capitán América: Civil War.

Holland volverá a encarnar a Peter Parker en Spider-man 4, cuya producción arrancará en 2025. Las últimas informaciones sobre la nueva entrega de la saga apuntaban a que en ella aparecerán nada menos que Scott Lang, alias, Ant-Man (Paul Rudd) y Daredevil (Charlie Cox) ejerciendo como mentores del arácnido, aunque, por ahora, ni Kevin Feige o Marvel se han pronunciado al respecto.