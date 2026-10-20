The Gentlemen dice adiós a uno de sus personajes clave en la tercera temporada

The Gentlemen dice adiós a uno de sus protagonistas en la tercera temporada - NETFLIX

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Gentlemen, la serie de mafiosos creada por Guy Ritchie, ya se encuentra en fase de preproducción. Tras el estreno de su segunda temporada el pasado 3 de septiembre en Netflix, la serie protagonizada por Theo James y Kaya Scodelario se prepara para continuar con las andanzas de aristócratas y criminales... aunque uno de sus personajes clave no estará en los nuevos capítulos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Daniel Ings, quien encarna a Freddy Horniman, el problemático hermano mayor de Eddie (James), ha revelado en una entrevista con HATC Magazine que no retomará su papel en la tercera temporada: "No estaré en la siguiente".

Y es que en la segunda temporada, Eddie descubrió las conspiraciones de su hermano, ingresado en un centro psiquiátrico desde el arranque, con Gospel John (Pearce Quigley), lo que derivó en que el personaje de James le propinara una brutal paliza y le metiera en una furgoneta donde obliga a su hermano a descuartizar con una motosierra a su cómplice.

"En cierto modo, lo veo como un cierre para el personaje; simplemente termina así, salvaje, roto, loco, ¿sabes?", declaró el actor británico en la misma entrevista dejando así cerrada, al menos de momento, la puerta a su reaparición.

El actor británico, que protagonizó escenas tan emblemáticas de la serie como en la que aparecía con un disfraz de gallina en la primera temporada, se despide así de su personaje. "Realmente fue una gran experiencia. Siempre estaré agradecido de haber participado en la creación de ese personaje. Me encantó interpretar a Freddy", señaló Ings.

FREDDY SE DESPIDE DE LA ARISTOCRACIA CRIMINAL

El caótico personaje encarnado por Ings iba a ser el que, en teoría, heredase el título de duque y la enorme finca rústica de su padre. No obstante, y teniendo en cuenta las adicciones de su promogénito y la buena reputación de su segundo hijo, mando del ejercito condecorado, antes de morir el duque estipula que sea Eddie y no Freddy quien sea el nuevo cabeza de familia.

Todavía no hay fecha de estreno para la tercera temporada de The Gentlemen y, aunque tampoco se han dado detalles concretos, Theo James, que volverá a protagonizarla, reveló en una entrevista con Town & Country que van a "ampliar el universo de la serie y a visitar diferentes países".