¿Dónde Está Queen Maeve En La Temporada 5 Y Final De The Boys? - PRIME VIDEO

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de The Boys está poniendo toda la carne en el asador. A la espera de los dos últimos episodios que supondrán el adiós definitivo de la serie, una cuestión asalta a los fans: ¿Dónde está Queen Maeve?

Queen Maeve fue una figura central de The Boys durante las tres primeras temporadas. Sin embargo, el poderosísimo personaje de Dominique McElligott no ha aparecido en la ficción de Prime Video desde la cuarta entrega. La pregunta que surge a continuación es... ¿Dónde está la heroína?

Maeve pasó mucho tiempo, al igual que otros supers, bajo el control de Vought y se contuvo para no hacer frente al reinado del terror de Patriota (Antony Starr). Pero el personaje, componente destacada de Los Siete, encontró la redención al final de la temporada 3 de The Boys. En un inesperado giro de los acontecimientos, la poderosa heroína se sacrificaba al lanzarse desde la Torre Vought con Soldier Boy (Jensen Ackles) a punto de estallar y así salvar a todo el mundo.

Tras su aparente muerte después de perder sus poderes, Maeve termina consiguiendo lo que buscaba: acabar con su vida como miembro de los Siete y vivir una anónima y feliz vida secreta junto a su novia, Elena (Nicola Correia-Damude). Al no aparecer en las temporadas 4 y 5 de The Boys, es plausible que viva una vida normal, alejada de los supers. De hecho, Patriota cree que está muerta.

Si el perturbado líder de los Siete creyera que sigue viva, Maeve estaría en uno de sus campamentos. Solo unos pocos, como Luz Estelar (Erin Moriarty), saben que sobrevivió a la batalla con Soldier Boy. No obstante, al haber perdido sus poderes, ni Carnicero (Karl Urban) ni los demás tenían razón alguna para involucrarla en su lucha contra Patriota y su búsqueda de la inmortalidad.

Pero, dada su postura contra el desquiciado villano, resultaría comprensible su preocupación por la creciente influencia de este. Ciertamente, Profundo (Chace Crawford) sabe que Patriota podría recompensarlo si revelase la verdad sobre la muerte de Maeve.

Sin embargo, es improbable. Ashley Barrett (Colby Minifie), ex CEO de Vought y actual vicepresidenta de Estados Unidos, eliminó las grabaciones de vigilancia y cualquier prueba que pudiera demostrar que Maeve seguía viva. Aun así, Profundo no puede arriesgarse a revelar nada sobre su paradero en esta temporada 5.

El acuático integrante de los Siete la ayudó a recuperar pruebas de los restos del vuelo 37 en el fondo del océano en la temporada 2. Patriota no dudaría en matar a su compañero de saber que ayudó a Maeve.

LA AUSENCIA DE MAEVE EN THE BOYS 5 NO ES UN AGUJERO DE GUION

Del mismo modo que el padre de Luz Estelar y otros individuos sin poderes, Maeve no apoya necesariamente el ascenso de Patriota al poder. Por tanto, todo apunta a que protege a sus seres queridos pasando desapercibida y fingiendo ser una de sus fieles seguidoras.

Esto convierte a Maeve en un personaje poco relevante para la trama de la quinta y última temporada de The Boys, lo que explica su ausencia. La heroína tiene poco margen de acción sin sus tremendos poderes, pero podría salir de la clandestinidad para plantar cara a Patriota, uniéndose a Luz Estelar, Carnicero y los demás para ayudarles a vencerlo. No obstante, a dos episodios de su conclusión, su regreso parece improbable.