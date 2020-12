The Mandalorian: Orden de las películas y series de Star Wars

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de The Mandalorian, que ha cerrado su segunda temporada por todo lo alto con el aplauso de crítica y público, Disney ha reafirmado us apuesta por la saga Star Wars, especialmente por sus series. Tras anuncio de 10 nuevas ficciones para su servicio de streaming, a las que hay que sumar El libro de Boba Fett, el spin-off de The Mandalorian. Un alubión de títulos que vuelve a complicar el timeline de la franquicia. ¿Dónde encaja cada serie y película en la cronología galáctica?

Por ello, y para simplificar la tarea de refrescar la saga, repasamos en orden cronológico con todas las películas y series que actualmente forma parte del canon, así como los próximos proyectos anunciados por Disney con las series de Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi, Rangers of the New Republic o la mencionada El libro de Boba Fett.

THE MANDALORIAN: ¿ESTÁ YA ESCRITO EL DESTINO DE BABY YODA?

El evento elegido como referencia temporal, el punto de inflexión en el timeline galáctico, es la Batalla de Yavin, instante clave dentro de la saga, en el que los Rebeldes hicieron frente por primera vez al Imperio haciendo saltar por los aires la primera Estrella de la Muerte.

Estas son todas las películas y series de Star Wars, pasadas, presentes y futuras, en orden cronológico:

EPISODIO I: LA AMENAZA FANTASMA (32 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y su maestro jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) son enviados como mediadores entre la Federación de Comercio y Naboo, que llevó al colapso del planeta. Escapan con la reina Padmé Amidala (Natalie Portman) y cuando se esconden en el planeta Tatooine conocen a Anakin Skywalker (Jake Lloyd) y se cruza en su camino el gran villano Darth Maul. Consiguen detener una invasión del ejercito droide, pero finalmente todo resulta ser una conspiración para entregar el poder al senador de Naboo y al futuro tirano Sith, el Emperador Palpatine.

Momentos más importantes:

- Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, C-3PO y R2-D2 aparecen por primera vez en el universo Star Wars.

- Se revela la existencia de los Sith.

- Tras matar a Qui-Gon Jinn, Darth Maul muere (presuntamente) en su combate con Obi-Wan.

- Palpatine se convierte en el Canciller Supremo de la República Galáctica.

- A pesar de la oposición de Yoda, el joven Anakin comienza su entrenamiento jedi.

EPISODIO II: EL ATAQUE DE LOS CLONES (22 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Diez,años después Anakin ha crecido, y ahora es interpretado por Hayden Christensen. La película presenta al Conde Dooku (Christopher Lee), un ex Jedi y Sith, quien está tratando de liderar la Confederación de Sistemas Independientes. Anakin se encarga de proteger a Padmé, por lo que la lleva al remoto planeta Geonosis, donde ambos se enamoran. Los Jedi son atacados por droides, pero Obi-Wan descubre un ejército secreto de clones y contraataca.

Momentos más importantes:

- Padmé y Anakin se casan en secreto.

- La madre de Anakin, Shmi, es asesinada por los Incursores Tusken y él se venga terriblemente.

- Se crea el ejército clon.

- Las Guerras Clon comienzan entre la República y los planetas separatistas.

- El senador Palpatine adquiere poderes de emergencia sobre la República y se convierte en Canciller Supremo.

STAR WARS: LAS GUERRAS CLON (22 HASTA 19 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Antes de la aclamada película en animación 3D y de la serie que la continuaría, las Guerras Clon protagonizaron una miniserie en animación tradicional que une los sucesos de El ataque de los clones con la película dirigida por Dave Filoni.

Momentos más importantes:

- Aparece por primera vez Asajj Ventress.

- Anakin Skywalker pasa de ser padawan y llevar la trenza que caracteriza a los aspirantes a Jedi, a ser maestro y lucir la melena que presentaría en La venganza de los Sith.

STAR WARS: THE CLONE WARS (22 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Esta película de animación es antesala cinematográfica a la serie del mismo nombre que desarrolla el conflicto entre la República y los separatistas con un plan para culpar a los Jedi por el secuestro del hijo de Jabba el Hutt.

Momentos más importantes:

- Aparece por primera vez Ahsoka Tano.

- La película presenta a Rex, Cody y los otros soldados clon de la Legión 501ª.

LAS GUERRAS CLON (22 HASTA 19 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

La serie trata de llenar algunos de los vacíos del guion de las películas, y parece que con éxito ya que sus seis temporadas son muy apreciadas por los fans. La ficción abarca desde los conflictos con los separatistas, el complot del conde Dooku con Asajj Ventress hasta diferentes intrigas políticas, de corrupción y problemas que afectan a la Orden Jedi y al Senado. Sus 121 episodios incluso lograron hacer que Anakin (ya no interpretado por Christensen) se convirtiera en un personaje querido por los seguidores.

Momentos más importantes:

- El regreso de Darth Maul.

- Ahsoka deja la orden Jedi.

- Aparece Saw Gerrera.

- Yoda descubre cómo regresar como un fantasma de la Fuerza.

- La orden secreta 66 de los clones, en virtud de la que más tarde asesinarán a sus comandantes jedi, casi sale al descubierto.

EPISODIO III: LA VENGANZA DE LOS SITH (19 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Tres años después de El ataque de los clones, la guerra llega a un punto crítico. Incitado por Palpatine y sus visiones premonitorias de la muerte de Padmé, un ya poderoso Anakin se adenta en el lado oscuro, traicionando la Orden Jedi, matando a los padawan y convirtiéndose en Darth Vader. En un tremendo combate con su maestro Obi-Wan pierde su mano derecha y es dado por muerto. Mientras tanto, la República está al borde de la victoria cuando Palpatine activa la Orden 66, lo que provoca que los soldados clon aniquilen por sorpresa a los Jedi. La orden está casi destruida y Yoda y Obi-Wan se dan a la fuga. Padmé da a luz a Luke y Leia, y después muere. Finalmente, los restos del cuerpo de Anakin recogidos y reconstruidos por el Emperador Palpatine lo transforman definitivamente en Darth Vader.

Momentos más importantes:

- Primera aparición de Chewbacca.

- La orden 66 se activa y aniquila casi a todos los jedi.

- Obi-Wan vence a Anakin en el planeta Mustafar del Borde Exterior.

- Los gemelos Luke y Leia nacen en secreto.

- Padmé muere.

- Se crea el Imperio Galáctico.

- Anakin se convierte en Darth Vader.

OBI-WAN KENOBI (9 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Después de poner a salvo a Luke y a Leia, Obi-Wan, uno de los pocos Jedis que sobrevivieron a la orden 66, tuvo que ocultarse de los ojos del Imperio. Poco se sabe de lo que ocurrió con el personaje entre este momento y su regreso en Una nueva esperanza. La serie de Disney+ sobre Ben Kenobi, que aún se encuentra en preproducción, tratará de arrojar algunas respuestas al respecto.

Y no sólo eso, sino que contará con Hayden Christensen de nuevo como Darth Vader, que ejercerá como antagonista del personaje de Ewan McGregor. La historia se ambientará 10 años después de los trágicos eventos de La venganza de los Sith. El rodaje comenzará en 2021 y tampoco tiene fecha de estreno.

HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS (ENTRE 11 Y 14 AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

La película está protagonizada por Alden Ehrenreich como la versión más joven del mítico personaje encarnado por Harrison Ford. El filme recorre su juventud en el planeta Corellia, su expulsión de la escuela de vuelo de la Academia Imperial y sus primeros trabajos como contrabandista. También aparecen Chewbacca y Lando Calrissian (Donald Glover), además del mentor de Han, Beckett (Woody Harrelson).

Momentos más importantes:

- Primera aparición cronológica de Han Solo.

- Han conoce a Chewbacca y Lando por primera vez.

- Han gana el Halcón Milenario.

STAR WARS REBELS (DESDE 5 HASTA 1 AÑO ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

La nueva serie de animación narra los primeros días de la Alianza Rebelde, comenzando como una serie de células dispersas hasta llegar a ser una amenaza para el Imperio. Está protagonizada por personajes nuevos: la piloto Hera Syndulla, el ex padawan Kanan Jarrus, el joven aprendiz Jedi Ezra Bridger, la experta en armas Mandalorian Sabine Wren, el guerrero Lasat Zeb Orrelios y el droide Chopper. También cuenta con la aparición de algunos rostros conocidos como Leia, Obi-Wan, Lando, Saw Gerrera y Mon Mothma. La cuarta y última entrega termina poco antes de la batalla entre el Imperio y la Rebelión, e incluye un epílogo tras la Batalla de Endor.

Momentos más importantes:

- Mon Mothma y Wedge Antilles se unen a la Rebelión.

- Darth Maul muere (definitivamente).

- Ahsoka lucha contra Darth Vader.

- Lothal es liberado.

- Muere Kanan Jarrus.

- Ezra Bridger y el Gran Almirante Thrawn desaparecen.

ANDOR (VARIOS AÑOS ANTES DE LA BATALLA DE YAVIN)

la serie protagonizada por Diego Luna como Cassian Andor, el piloto rebelde de Rogue One, tiene lugar en un momento indeterminado antes del filme, y por lotanto de la Batalla de Yavin, ya que su protagonista murió en la cinta. Anunciada por Disney como "una de sus series más ambiciosas", está creada por Tony Gilroy y se ha confirmado la participación del actor Stellan Skarsgard. Su estreno está previsto apra 2022.

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS (EL MISMO AÑO DE LA BATALLA DE YAVIN)

El primer spin-off cinematográfico de la saga tiene como personaje principal a Jyn Erso (Felicity Jones), una joven reclutada por la Rebelión para contactar con su padre, Galen Erso (Mads Mikkelsen), uno de los creadores de la Estrella de la Muerte. Jyn lidera a los Rebeldes en un ataque para intentar robar los planos de la Estrella de la Muerte: un ataque casi suicida que lleva a la destrucción casi total de la flota de la Alianza Rebelde. La película termina con la fuga de la Princesa Leia Organa y con un villano muy, muy familiar...

Momentos más importantes:

- Los rebeldes se hacen con los planos de la Estrella de la Muerte.

- Es revelado el punto débil de la Estrella de la Muerte.

- La flota de la Rebelión acaba diezmada.

ROGUE SQUADRON (EL MISMO AÑO QUE LA BATALLA DE YAVIN)

La próxima película de Star Wars estará dirigida por Patty Jenkins (Wonder Woman) y se centra en un grupo de pilotos llamado el Escuadrón Pícaro, nombrados así por los miembros de Rogue One, el equipo de rebeldes liderado por Jyn Erso en la película del mismo título. No se ha revelado el momento exacto en el que se ambientará, pero la historia del Rogue Squadron tiene lugar entre el spin-off y el Episodio IV, antes y durante la batalla de Yavin.

EPISODIO IV: UNA NUEVA ESPERANZA (DURANTE LA BATALLA DE YAVIN)

Luke Skywalker (Mark Hamill) es un granjero normal y corriente hasta que una serie de eventos le empujan a la aventura que siempre quiso vivir. Encuentra a su mentor en Obi-Wan (interpretado por Alec Guinness), y después se alía con Han Solo (ahora Harrison Ford) para salvar a la princesa Leia (Carrie Fisher) y luchar contra Vader. La película con la que en 1977 empezó todo finaliza con la misión de destruir la Estrella de la Muerte valiéndose de los planos robados en Rogue One.

Momentos más importantes:

- Luke comienza a aprender los caminos de la Fuerza.

- La tía Beru y el tío Lars son asesinados.

- Obi-Wan se encuentra con Darth Vader y pierde la vida.

- La Estrella de la Muerte destruye Alderaan.

- Luke Skywalker, como miembro de la misión rebelde, destruye la primera Estrella de la Muerte.

STAR WARS HOLIDAY SPECIAL (ENTRE LA BATALLA DE YAVIN Y 3 AÑOS MÁS TARDE)

Aprovechando el éxito de la primera película de Star Wars, se produjo un especial televisivo navideño. Esta infame película es un ecléctico espectáculo de variedades ochentero que narra la odisea de Chewbacca para volver a casa por el Día de la Vida, el equivalente al día de Navidad en este universo. Lo único salvable la película, y la única razón por la que es considerada canon, es una aventura animada en la que se presenta el primer encontronazo entre los protagonista de la saga y el cazarrecompensas Boba Fett, así como varios elementos sobre su raza de guerreros que después serán importantes en The Mandalorian.

- Primera aparición de Boba Fett.

- Aparecen por primera vez las armas que porta el protagonista de The Mandalorian.

EPISODIO V: EL IMPERIO CONTRAATACA (3 AÑOS DESPUÉS DE LA BATALLA DE YAVIN)

Después de la victoria sobre el Imperio, Luke parte en busca de su destino y llega al planeta Dagoba donde descubre un nuevo mentor en la extraña figura de Yoda. Mientras, y a sabiendas de que el Imperio ha puesto precio a sus cabezas, Han y Leia buscan refugio en Lando en Ciudad Nube. También incluye la revelación más famosa de la historia del cine: Darth Vader le confiesa a Luke que es su padre.

Momentos más importantes:

- Luke conoce a Yoda y aprende los caminos de la Fuerza.

- Han y Leia se declaran su amor.

- Han es congelado en carbonita.

- Darth Vader le confiesa a Luke que, efectivamente y sí, él es su padre.

EPISODIO VI: EL RETORNO DEL JEDI (4 AÑOS DESPUÉS DE LA BATALLA DE YAVIN)

El final de la primera trilogía comienza con el rescate de Han del palacio de Jabba. La Rebelión entra en guerra con el Imperio para evitar que construyan una segunda Estrella de la Muerte. El Emperador y Darth Vader intentan atraer a Luke, ya mucho más maduro, hacia el lado oscuro. En cambio, es Vader quien finalmente regresa a la luz, y la muerte del Emperador marca el final de la dominación imperial en la galaxia.

Momentos más importantes:

- Leia mata a Jabba el Hutt.

- Darth Vader mata al Emperador Palpatine.

- La segunda Estrella de la Muerte es destruida.

- Leia y Luke descubren que son mellizos.

- Muere Darth Vader.

- El Imperio es derrotado... pero no del todo.

RANGERS OF THE NEW REPUBLIC (DE 5 A 11 AÑOS DESPUÉS DE LA BATALLA DE YAVIN)

Rangers of the New Republic, a new Original Series set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EMzFuiqdOs — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

La trama de Rangers of the New Republic se entrelazará con los eventos de The Mandalorian, de cara a un crossover futuro con otras ficciones, como Ahsoka. Tal y como ha explicado su creador Jon Favreau, la serie de los rebeldes tiene lugar poco después de El retorno del Jedi, es decir antes de los eventos de The Mandalorian. Por el momento se desconoce quiénes serán sus protagonistas.

THE MANDALORIAN (11 AÑOS DESPUÉS DE LA BATALLA DE YAVIN)

La primera serie de imagen real del Universo Star Wars ha conquistado a los fans. En ella se narran las aventuras espaciales de Mando (pedro Pascal) y el adorable y poderoso Baby Yoda mientras el Mandaloriano trata de mantener a salvo a la criatura y busca a uno de los legendarios caballeros jedi para que se encargue del entrenamiento del niño.

Momentos más importantes:

- Primera aparición de El Mandaloriano.

- Primera aparición de una criatura de Grogu, también conocido como Baby Yoda.

- Primera aparición en imagen real de Ahsoka Tano (Rosario Dawson).

- Regreso de Boba Fett (Temuera Morrison) tras su aparente muerte.

- Se revelan los planes de Moff Gideon tras la caída del Imperio.

- Aparecen nuevos personajes como Bo-Katan, Cobb Vanth o Cara Dune.

- Un joven Luke Skywalker regresa para hacerse cargo de Grogu.

AHSOKA (11 AÑOS DESPUÉS DE LA BATALLA DE YAVIN)

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, fue presentada en The Mandalorian como una Jedi solitaria que prácticamente ha perdido la fe. En esa misma línea de tiempo se situará su aventura en solitario, que narrará sus aventuras tras su encuentro con mando y Grogu, aunque puede incluir flashbacks. Su trama se entrelazará con The Mandalorian y Rangers of the New Republic de cara a un crossover de final de temporada.

THE BOOK OF BOBA FETT (11 AÑOS DESPUÉS DE LA BATALLA DE YAVIN)

The book of Boba Fett es la última serie de Star Wars confirmada por Disney, y lo hizo a través de la escena post-créditos de la 2ª temporada de The Mandalorian. Sigue las aventuras del legendario cazarrecompensas tras recuperar el trono criminal de Tatooine. También puede presentar flashbacks de la historia de Fett desde su aparente muerte hasta su regreso.

EPISODIO VII: EL DESPERTAR DE LA FUERZA (34 AÑOS DESPUÉS DE LA BATALLA DE YAVIN)

Una nueva Resistencia (liderada por la ahora General Leia) combate a la Primera Orden que comanda el Líder Supremo Snoke. En esta cinta aparece Finn (John Boyega), un soldado de asalto desertor que se encuentra con una joven chatarrera con un pasado misterioso llamada Rey (Daisy Ridley). Pronto se unirán a Han, Chewie y Leia y son reclutados para ayudar a destruir una superarma con la que la Primera Orden amenaza con destruir otros planetas. Rey descubre algunos poderes de la Fuerza, y el traidor Jedi Kylo Ren, seducido y llevado al Lado Oscuro de la Fuerza por Snoke, se encuentra con su padre, Han Solo. La película termina con Rey tratando de localizar al desaparecido Luke Skywalker.

Momentos más importantes:

- Finn traiciona a la Primera Orden.

- Rey es descubierta en Jakku.

- La capital de la República y el Senado son destruidos.

- Kylo Ren mata a su padre Han Solo.

- Rey encuentra a Luke escondido en Ahch-To

EPISODIO VIII: LOS ÚLTIMOS JEDI (34 AÑOS DESPUÉS DE LA BATALLA DE YAVIN)

Retomando directamente los eventos de El despertar de la fuerza, la Resistencia lucha por escapar de la Primera Orden. Desconfiando de las intenciones de su nuevo líder, la vicealmirante Holdo, Finn, Poe y su nueva aliada Rose traman un plan para salvar a sus amigos. Mientras tanto, Rey descubre que Luke Skywalker no es el hombre que ella esperaba. Skywalker acepta enseñarle el camino de la Fuerza a regañadientes, pero insiste en que la Orden Jedi ha terminado y que no puede ayudar a la Resistencia. Rey descubre su conexión con Kylo Ren y trata de desvincularle del lado oscuro... una atracción que Snoke también intenta ejercer sobre ella.

Momentos más importantes:

- La Primera Orden arrasa con la Resistencia dejándola bajo mínimos.

- Rey convence a un Luke Skywalker para entrenarla.

- Kylo Ren asesina al Líder Supremo Snoke y toma el mando de la Primera Orden.

- Luke 'abandona' su exilio para enfrentarse por última vez a Kylo Ren.

- Se revela por qué Ben Solo traicionó a su tío y se convirtió en Kylo Ren.

- Luke se desvanece y pasa a ser uno con la Fuerza. Es decir... muere.

- Rey se convierte en heredera del legado Jedi.

EPISODIO IX: EL ASCENSO DE SKYWALKER (FECHA INDETERMINADA)

Continuando con los sucesos de Los últimos Jedi, esta película es la conclusión de la saga creada por Geoge Lucas en 1977 y con la que se cierra la historia de la familia Skywalker. J.J. Abrams volvió a coger el mando de la franquicia para completar la historia de Finn, Rey, Kylo Ren y el resto de protagonistas de la trilogía secuela, así como el desenlace real de la historia de Palpatine, la Primera Orden y el Imperio.

Momentos más importantes:

- Se revela que Leia también recibió entrenamiento jedi, pero lo abandonó tras el nacimiento de su hijo.

- Rey continúa su entrenamiento Jedi con Leia.

- Leia muere, dejando la Resistencia en manos de Poe Dameron.

- Se revela que Palpatine ha estado vivo y escondido todo este tiempo.

- Se revela que Rey es en realidad la nieta de Palpatine, y su última esperanza de sobrevivir sin utilizar clones.

- Rey y Kylo Ren unen fuerzas y se enfrentan a Darth Sidious, al que matan.

- Muere Kylo Ren, también conocido como Ben Solo.

- Rey adopta el apellido Skywalker para mantener vivo el legado de los jedis.

SERIES CONFIRMADAS SIN CRONOLOGÍA REVELADA

Además de todas estas series y películas, hay otros proyectos de Star Wars que, por el momento, no han revelado en qué momento de la historia se ambientarán. Anunciadas en el Disney Investor Day 2020, es el caso de ficciones como Lando, A droids Story o la serie de animación The Bad Batch.

THE ACOLYTE

Presentada por Disney como "un thriller de misterio que llevará a los espectadores a galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del Lado Oscuro en los últimos días de la Alta República". The Acolyte es uno de los proyectos más interesantes, ya que por primera vez presentará una historia de Star Wars contada desde el punto de vista de los Sith.

LANDO

Otra de las grandes sorpresas es la serie en solitario de Lando Calrissian. El compañero de Han Solo ha sido interpretado por Billy Dee Williams y por Donald Glover en su versión joven. Por el momento Disney no ha revelado en qué época se ambientará la ficción.

THE BAD BATCH

Nueva serie de animación que narrará la historia de la Fuerza Clon 99. Su estética es mucho más adulta que las de otras series animadas, como Las Guerras Clon o Star Wars: Rebels.

STAR WARS: VISIONS

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Antología de cortometrajes de animación para la que Disney ha contado con "los mejores creadores de anime japoneses del mundo''. Su temática no ha sido revelada, pero se estrenará en algún momento de 2021.

A DROID STORY

Otro proyecto animado con el que Disney pretende seguir explorando los diferentes puntos de vista del universo Star Wars. Definida como "un épico viaje espacial de aventuras", la serie se centra en R2-D2 y C-3PO cuando se les encomienda la misión de entrenar a un nuevo droide.

FUERA DEL CANON

Aunque esta cronología solo contempla aquellas producciones que pueden ser consideradas canon a día de hoy, lo cierto es que hay otros títulos que, por decisión de los creadores, han acabado siendo descartadas de la continuidad.

Entre ellas se encuentras la serie de animación y las dos películas de los ewoks: Batalla por Endor y Caravana de valor. Estos encantadores guerreros con forma de oso de peluche de El retorno del Jedi protagonizaron los primeros spin-off de la saga en formato audiovisual y, con permiso de Lucas, introdujeron elementos de fantasía en el universo de Star Wars. Sus aventuras transcurren tras los sucesos del Episodio VI.

Lo mismo ocurrió con Droids, la serie de animación protagonizada por C3PO y R2D2. Aunque se suponía que estas aventuras de los dos robots más carismáticos de la historia del cine sucedían antes de Una nueva esperanza, la decisión de incluir a ambos personajes en las precuelas acabó con la coherencia y razón de ser de este spin-off.