¿Quién Es Quién En Star Wars: Tripulación Perdida? Guía De Personajes De Skeleton Crew

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Tripulación Perdida (Skeleton Crew) ya está en Disney+. La nueva serie de Star Wars sigue el viaje de cuatro niños que se embarcan en un misterioso viaje que les lleva a perderse en una galaxia extraña y peligrosa.

Una nueva aventura de ocho capítulos creada por Jon Watts y Christopher Ford llena de nuevos personajes que sumarán un aire juvenil al imaginario de la saga creada por George Lucas. Estos son los más importantes.

JUDE LAW ES JOD NA NAWOOD

La gran estrella de la serie es Jude Law, que interpreta a un misterioso y hábil usuario de la Fuerza llamado Jod Na Nawood. El hecho de que haya un personaje de mediana edad sensible a la Fuerza que deambula libremente en los años posteriores a El retorno del Jedi es intrigante, dado que Jod seguramente habría estado en edad de asistir al Templo Jedi antes de la Orden 66 y el comienzo del Imperio Galáctico.

El propio Law ha aludido al misterioso pasado de su personaje. "En última instancia, es un superviviente. Conflictivo es sin duda una palabra que utilizaría para describir a Jod", declaró a StarWars.com.

RABI CABOT-CONYERS ES WIM

El tráiler de la serie explica cómo los cuatro niños protagonistas descubren una misteriosa nave espacial en su mundo natal, que los lleva a lugares desconocidos. De los cuatro, Wim parece ser el más aventurero y travieso: el que siempre se mete en problemas.

El joven ha participado en producciones como The Resident, Tell me a Story o #BlackAF. "Me encanta mi personaje", explicó Cabot-Conyers en una entrevista con The Direct . "Es muy valiente y optimista, y siempre intenta darle un giro positivo a cualquier situación. Creo que eso es admirable", añadió.

RYAN KIERA ARMSTRONG ES FERN

Fern, interpretada por Ryan Kiera Armstrong, es la líder más responsable. Sin embargo, eso no quiere decir que no se meta en problemas. En el tráiler, los dos personajes se conocen después de que ambos son atrapados por actos de rebelión juvenil.

Armstrong comenzó su carrera en Anne with an E interpretando el personaje de Minnie May Barry. Esa actuación la ayudó a conseguir papeles pequeños en producciones como Black Widow, The Tomorrow War y American Horror Story.

"Fern es la más ambiciosa", dijo Armstrong sobre su personaje en una entrevista con TVLine .

KYRIANA KRATTER ES KB

La mejor amiga de Fern es KB. Sus implantes cibernéticos pueden hacer que los fanáticos de "Star Wars" remiten instantáneamente a Lobot, un personaje secundario y ayudante de Lando Calrissian en El Imperio Contraataca, cuya historia se desarrolló mucho más en las novelas del Universo Extendido de Star Wars.

KB es interpretada por Kyriana Kratter, quien apareció anteriormente en serie como Bunk'd y United States of Al de Disney. En una entrevista con StarWars.com , el cocreador de la serie, Christopher Ford, explicó que la interpretación única de Kratter ayudó a darle forma a algo diferente a lo que los guionistas habían imaginado originalmente. "Recuerdo cuando vimos la audición de Kyriana para KB y ella estaba extrañamente callada y pensativa. Fue una elección muy específica", dijo.

ROBERT TIMOTHY SMITH ES NEEL

Neel es el mejor amigo de Wim. El actor detrás de Neel, Robert Timothy Smith, tiene créditos en otros proyectos como Good Girls, Mythic Quest y Wolfs, pero Tripulación Perdida es definitivamente su papel más importante hasta la fecha.

"Quería hacer a Neel muy dulce y amable con la gente que lo rodea", dijo Timothy-Smith en una entrevista con The HoloFiles . "Así que solo quería ser lo más amable posible. Como personaje, quería transmitir eso todo el tiempo. Y espero haberlo hecho", agregó.

NICK FROST ES SM 33

Nick Frost pone voz a SM 33. "Es como un droide viejo, oxidado y malhumorado que, de mala gana, ayuda a los niños en el camino", dijo Jude Law en una entrevista con People.

"Me encanta el hecho de que parece aterrador y temible", dijo Frost a StarWars.com. "A pesar de su apariencia, a los niños les gusta. Parece un pirata horrible. Y creo que hacerlo agradable, descarado y adorable y un personaje que atraiga a la gente, fue algo que intenté hacer", expuso.