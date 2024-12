MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

En junio de este año Disney+ estrenó The Acolyte, serie de Star Wars creada por Leslye Headland. A pesar de que la primera temporada terminó dejando varias tramas abiertas, preparando el terreno para más capítulos, la ficción fue cancelada. Así, Manny Jacinto, el actor que encarnó a Qimir o el villano conocido como El Extraño, ha revelado que Darth Plagueis habría tenido más importancia en una segunda entrega.

La breve aparición del legendario lord sith sin duda fue una de las mayores sorpresas del último episodio de The Acolyte, dejando a los fans preguntándose si realmente no habría estado él detrás de todo lo sucedido, moviendo los hilos en la sombra desde el principio.

Asimismo, el destino de Osha y Qimir parecía irremediablemente condenado ante la amenaza de un enemigo mayor que los jedi... Y es que, aunque es poco lo que se sabe de Darth Plagueis, el canon deja claro que el que sería maestro de Palpatine era tan poderoso que logró prolongar antinaturalmente su vida.

"Definitivamente iba a haber más de Plagueis en la segunda, o si no, en la tercera temporada de la serie, pero no puedo decirlo, porque, ya sabes, podríamos volver...", expresó Jacinto en la FanExpo de San Francisco, según recoge Collider. "No quiero estropear nada, ni dar falsas esperanzas a nadie, pero diría que había mucho más que explorar, seguro", añadió.

El actor aseguró además que su personaje no estaba relacionado con Darth Plagueis, como se había especulado, pero no quiso ofrecer mucha más información por si acaso la cancelación de la serie resultara no ser definitiva. Y es que Jacinto ya había mostrado su disposición a retomar su papel anteriormente, cuando, durante la Dragon Con en Atlanta le preguntaron sobre qué objetivo quería cumplir en su carrera y él respondió que la segunda temporada de The Acolyte.

Cabe recordar que la ficción causó una gran división entre los seguidores de la saga galáctica por su desarrollo... pero lo cierto es que The Acolyte ya había sido injustamente sometida a terribles ataques incluso antes de su estreno.

Así, los sectores más reaccionarios se disfrazaron de fans para dar rienda suelta a su odio con ataques machistas y racistas que llamaban a boicotear la serie que sufrió una intensa campaña de 'review bombing', una práctica consistente en inundar las webs con reseñas y puntuaciones negativas por motivos políticos. No obstante, también hubo aquellos que reaccionaron positivamente a la serie e incluso lanzaron una campaña en redes sociales para rescatarla de la cancelación.