Star Wars: Malas noticias para la temporada 4 de The Mandalorian

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Din Djarin (Pedro Pascal) y su inseparable Baby Yoda saltarán de la pequeña a la gran pantalla en mayo de 2026 con The Mandalorian y Grogu. Y, según las últimas informaciones, tras esta aventura cinematográfica dirigida por Jon Favreau, Star Wars se despedirá definitivamente del Mandoverse.

Desde su primera temporada, estrenada en 2020, The Mandalorian se convirtió rápidamente en uno de los títulos de la nueva era de Star Wars, la que arrancó con la resurección de la saga en El despertar de la Fuerza, más queridos por los fans. Tras las huelgas de actores y guionistas de Hollywood, que paralizaron la industria durante meses, el guion que Favreau tenía preparado para su temporada 4 terminó convirtiéndose en una película.

Durante la pasada D23 Expo, Lucasfilm sacó a relucir toda su artillería con un breve, aunque trepidante tráiler de The Mandalorian y Grogu, que rebasó las expectativas de los asistentes. Sin embargo, la cinta, que arrancó su producción el pasado mes de mayo, podría ser el último capítulo en la historia del mandaloriano y el siempre entrañable Baby Yoda.

Y, de hecho, según Daniel Ritchman, así será. El 'insider' ha revelado en su cuenta de Patreon que el filme supondrá el cierre definitivo del Mandoverse. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que vaya a ser la última vez que los seguidores de la saga galáctica sepan de Mando.

