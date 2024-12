MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Tripulación perdida (Skeleton Crew), la nueva serie de Star Wars creada por Jon Watts y Christopher Ford, llega a Disney+ el próximo martes 3 de diciembre. En sus diferentes adelantos, además de presentar al enigmático personaje encarnado por su gran estrella, Jude Law, la ficción ha confirmado que traerá de vuelta a los poco conocidos hombres lobo del inabarcable e imaginativo universo creado por George Lucas, los shistavanen.

Estas peludas criaturas alienígenas regresarán al de Satr Wars tras un prolongado hiato de 47 años. Su primera y única aparición en pantalla se dio en la película que dio comienzo a toda la saga, Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza. En la conflictiva escena de la Cantina de Mos Eisley, que mostraba multitud de peculiares criaturas, aparecía el licántropo intergaláctico Lak Sivrak, el único shistavanen visto en una producción de Lucasfilm hasta la fecha.

Si su importancia en la franquicia ya era desde un primer momento prácticamente nula, con el nuevo montaje realizado en 1997 para la versión especial del Episodio IV, el personaje desapareció de la cinta. Lucas decidió eliminar los pocos planos con los que contaba el shistavanen por su apariencia poco realista. Desde entonces, esta lupina especie solamente ha aparecido en otros formatos narrativos de la franquicia como las novelas X-Wing y la serie de cómics de la Alta República.

Skeleton Crew se antoja como la serie perfecta para el regreso de un shistavanen, del que por el momento se desconoce su nombre. Sus creadores han comparado la serie con el espíritu aventurero y juvenil de Los Goonies, y lo cierto es que, este piratesco licántropo encajaría a la perfección con ese tono fantástico y desasosegado que prometen. Tanto Watts como Ford aseguraron que la serie contará con un buen número de referencias y guiños al pasado de Star Wars, y la inclusión de este personaje es un buen punto de partida para sembrar la ilusión en un fandom ligeramente decepcionado tras la última serie de Lucasfilm.

Sin embargo, los creadores no parecen haber sido los únicos responsables de este regreso. Dave Filoni, productor ejecutivo de la serie y figura clave de las últimas producciones de Star Wars, ha mantenido una especial fijación con las referencias lupinas en muchos de los proyectos en los que ha participado, y este, no iba a ser menos. En Rebels, introdujo los Lobos de Lothal, en The Clone Wars a un soldado clon llamado Wolffe y en Ashoka, sus principales antagonistas eran Baylan Skoll y Shin Hati, dos nombres relacionados con estos salvajes y crueles animales de la mitología nórdica.

Con todo ello, este pirata shistavanen apunta a ser tan solo el comienzo de una serie de referencias y guiños a las primeras producciones de la saga. Un personaje mucho más próximo al tono fantástico de los inicios de la franquicia que al carácter más cercano a la ciencia ficción en el que han derivado los últimos proyectos. Este primer indicio asegura que Skeleton Crew será algo completamente distinto, mucho más despreocupado y entrañable, capaz de establecer una trama e historia única.

Junto a Law, completan el elenco de la nueva serie de Star Wars, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Ryan Kiera Armstrong, Tunde Adebimpe y Kerry Condon. Además de Watts, David Lowery, los Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard y Lee Isaac Chung son otros de los directores confirmados.