Disney+ renueva una de las series de Star Wars más aclamadas - DISNEY+

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

El universo de Star Wars continúa expandiéndose. Por un lado, llegará a los cines The Mandalorian y Grogu, cuyo estreno está previsto para el 22 de mayo, y, de otro, también crecerá en la pequeña pantalla. Las informaciones más recientes apuntan a que Disney+ dará luz verde a la temporada 4 de una de las series de la saga galáctica más aclamadas: Visions.

Según ha dejado caer Daniel Ritchman en Patreon, Lucasfilm tiene en marcha una cuarta entrega de Star Wars: Visions, antología de relatos cortos en clave de animación, tras el estreno de la tercera temporada a finales del pasado octubre en Disney+. El insider apunta, además, a que hay otros spin-off de la ficción en desarrollo, aunque se desconoce en qué formato.

El pasado año la Casa del Ratón anunció el sello Star Wars: Visions Presents, una nueva etiqueta bajo la que podrán desarrollarse y estrenarse más spin-off ambientados en el universo de la serie de animación. El primero de estos proyectos será una serie que verá la luz este mismo año y que estará basada en "The Ninth Jedi", uno de los episodios más aclamados de la primera temporada de Visions, desarrollado por el estudio japonés Production I.G.

Que Disney esté desarrollando una temporada 4 de Star Wars: Visions supondría un hito dentro de la franquicia. Y es que ninguna de sus series ha contado con una cuarta entrega desde que Rebels finalizó en 2018, sin contar, claro, con la temporada final en 2020 de Star Wars: The Clone Wars.

La serie de Star Wars: Visions estrenó su temporada 1 en Disney+ en 2021, mientras que la segunda y la tercera aterrizaron en 2023 y 2025, respectivamente. Tanto las entregas de la primera como de la última estaban profundamente influenciadas por el estilo del anime.

En cambio, la temporada 2 adoptó un estilo de animación más europeo. Esto se debió a la participación de estudios de distintos países como Francia, Chile e India. Por lo que, llegado el caso, es probable que Lucasfilm vuelva a apostar en la temporada 4 por una variedad estilística.

Asimismo, no es de extrañar que Lucasfilm quiera seguir expandiendo Visions con una nueva tanda de episodios. La serie ha funcionado muy bien cuando ha apostado por episodios que continúan historias anteriores. Es el caso de The Duel: Payback y "The Ninth Jedi: Child of Hope", que son secuelas de capítulos de la primera temporada.

Una cuarta temporada no solo permitiría crear nuevas historias, sino también continuar ampliando algunas de las ya existentes o incluso convertir ciertos episodios en proyectos más largos bajo el sello Star Wars: Visions Presents, aunque solo el tiempo lo dirá.