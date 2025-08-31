El director de las películas de Harry Potter, Chris Columbus, contra la serie de HBO: "Es más de lo mismo" - WARNER BROS.

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

La reticencia hacia el reboot televisivo de Harry Potter ha marcado muchas conversaciones desde que HBO Max anunció que la exitosa saga cinematográfica se reiniciará en formato serie. El último en pronunciarse ha sido un nombre muy vinculado a Hogwarts, Chris Columbus, director de las dos primeras películas y productor de la tercera, que ha compartido sus reservas respecto a esta nueva versión.

"Lleva exactamente el mismo vestuario que diseñamos para Hagrid", afirma Columbus en el podcast The Rest Is Entertainment a propósito de las imagenes filtrada del rodaje de la serie en las que se ven a Nick Frost como Hagrid con un vestuario muy similar al que inmortalizó en el cine Robbie Coltrane. "Una parte de mí se quedó como: '¿Entonces para qué?' Pensé que todo iba a ser diferente, pero es más de lo mismo. Todo va a ser igual", añade.

Nick Frost (Hagrid) and his body double filming the HARRY POTTER TV series in Borough High Street



(Credit: Click News and Media) pic.twitter.com/WDAYfW3KP8 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) August 18, 2025

Por otro lado, Columbus matiza que sus reparos conviven con el orgullo profesional que supone que se quiera mantener la esencia de su trabajo: "Me halaga mucho, porque pienso: 'Es exactamente el conjunto de Hagrid que diseñamos'. Es como una especie de déjà vu".

El cineasta ha querido aclarar que "no son celos" lo que le corroe y que "en parte, es muy emocionante ver qué van a hacer, pero es hora de pasar página": "Siempre he tenido mis reservas con la idea de una franquicia. Yo lo hice y estoy muy orgulloso de esas películas, pero sigo adelante".

El rodaje de la serie, cuya primera temporada consta de ocho episodios, ya ha comenzado en los estudios Warner Bros. Leavesden, a las afueras de Londres. La ficción, que llegará a HBO Max en algún punto de 2027, abarcará siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de Rowling, y apunta a convertirse en uno de los grandes eventos televisivos de los próximos años.

Además del nombrado Nick Forst como Hagrid, entre el profesorado de Hogwarts se han confirmado otras caras muy reconocibles: John Lithgow será Albus Dumbledore; Paapa Essiedu, Severus Snape; Janet McTeer, la profesora McGonagall; Luke Thallon, el profesor Quirrell; y Paul Whitehouse, Argus Filch.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout interpretarán a Harry, Hermione y Ron, respectivamente, mientras que incorporaciones recientes al reparto incluyen a Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley; Gracie Cochrane como Ginny Weasley; Rory Wilmot como Neville Longbottom; Amos Kitson como Dudley Dursley; Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch; y Anton Lesser como Garrick Ollivander.