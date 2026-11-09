Día de Stranger Things: Netflix celebra el aniversario de la desaparición de Will con tomas falsas de la temporada 5 - NETFLIX

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

El 6 de noviembre es una fecha clave para los fans de Stranger Things, ya que fue el 6 de noviembre de 1983 cuando Will Byers desapareció sin dejar rastro, dando inicio a la serie de eventos que llevarían a Mike, Once y el resto del grupo a enfrentarse con Vecna. Para celebrar el aniversario de este suceso clave en la ficción, Netflix ha lanzado una recopilación de tomas falsas de la quinta y última temporada, casi un año después de su estreno.

El vídeo, de 5 minutos de duración, muestra a los actores saliéndose del personaje al rodar ciertas escenas, además de muchos bailes y risas en el set. Entre los intérpretes a los que se puede ver en la recopilación se encuentran Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley), Winona Ryder (Joyce Byers) y Jamie Campbell Bower (Vecna).

UN AÑO DEL FINAL DE STRANGER THINGS

Ha pasado casi un año desde que se estrenara la quinta y última temporada de Stranger Things, dejando a los fans divididos por cómo había terminado la historia, sobre todo en lo concerniente al ambiguo destino de Once.

No obstante, el final de la ficción no supuso un adiós definitivo al universo creado por los hermanos Duffer, que regresó a Netflix el pasado mes de septiembre, con la llegada de la temporada 2 de Relatos del 85, una serie de animación ambientada entre los eventos de la segunda y la tercera entrega.

Aunque Relatos del 85 sigue a Once y a sus amigos como lo hacía la serie original, cuenta con un reparto totalmente distinto. Forman parte del reparto de voces Brooklyn Davey Norstedt, Luca Diaz, Braxton Quinney, Elisha Williams, Benjamin Plessala, Jolie Hoang-Rappaport y Odessa A'zion, entre otros.