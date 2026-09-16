¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De Stranger Things: Relatos Del 85 En Netflix? - NETFLIX

MADRID 16, (CulturaOcio)

Stranger Things: Relatos del 85 regresa a Netflix este 17 de septiembre con su segunda temporada. La precuela de animación, ambientada entre la segunda y la tercera entrega de la serie original, sigue al grupo de amigos en otra investigación paranormal y nuevas amenazas en un mundo lleno de aventura, misterio y acción. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 2 de Stranger Things: Relatos del 85 en Netflix?

"San Valentín está al caer y la pandilla debe investigar unas apariciones fantasmales y una invasión de criaturas extrañas que siembran el caos por el pueblo", adelanta la escasa sinopsis de los nuevos capítulos.

En cuanto al horario del estreno, la segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85 estará disponible en Netflix a las 9:00 horas de este jueves 17 de septiembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la segunda entrega de Relatos del 85 a la una de la madrugada del jueves, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del jueves será cuando los ocho episodios de la serie lleguen a Netflix para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, los nuevos capítulos estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la temporada 2 de la serie de Netflix a partir de las 4:00 horas de la madrugada del jueves.