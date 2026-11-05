Archivo - Maya Hawke, de Stranger Things a Magic: The Gathering - NINA PROMMER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Maya Hawke, una de las estrellas de Stranger Things, protagonizará la película que llevará al cine el universo de Magic: The Gathering. La actriz se ha incorporado a la adaptación cinematográfica de imagen real basada en el popular juego de cartas coleccionables de Hasbro, que preparan Legendary Entertainment y Hasbro Entertainment.

Matt Johnson, responsable de títulos como Operación Avalancha o BlackBerry, dirigirá el filme, que todavía mantiene en secreto tanto su argumento como la identidad del personaje que interpretará Hawke. Pero, según adelanta Deadline, la intérprete tendrá un papel clave dentro de una producción concebida como un filme con un reparto coral.

Las fuentes del medio estadounidense señalan que los productores priorizaron hacerle una oferta a la actriz de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha antes de iniciar las audiciones para otros personajes, una muestra del peso que tendrá su incorporación en el proyecto.

Además de ponerse detrás de las cámaras, Johnson escribirá el guion junto a Noah Gardner y Aidan Fitzgerald. El cineasta es un aficionado al juego desde hace años y, según ha contado, llegó a plantearse abandonar sus estudios de cine para convertirse en jugador profesional después de avanzar en un torneo en Detroit. Una mala racha en las siguientes rondas le hizo descartar aquella posibilidad, una experiencia que ahora recuerda con humor.

EL JUEGO DE CARTAS MÁS POPULAR DEL MUNDO

Lanzado en 1993, Magic: The Gathering se convirtió en el primer juego de cartas coleccionables y ha desarrollado una comunidad de más de 50 millones de seguidores en todo el mundo. Su mitología abarca un multiverso de mundos fantásticos, hechiceros y criaturas, ampliado durante décadas mediante nuevas colecciones, novelas y videojuegos. Legendary y Hasbro aspiran a trasladar ese universo tanto al cine como a la televisión, aunque todavía no han desvelado qué historias o personajes servirán de base para esta primera película.

De concretarse, el fichaje suma una nueva gran franquicia a la carrera de Hawke, conocida por interpretar a Robin Buckley en Stranger Things. La actriz también ha trabajado con Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood, con Wes Anderson en Asteroid City y con Bradley Cooper en Maestro, además de prestar su voz a Ansiedad en la versión original de Del revés 2, la hipertaquillera saga de Pixar.