El destino de Neel en el 1x04 de Skeleton Crew, explicado

El episodio 1x04 de Tripulación Perdida (Skeleton Crew) ha estado cargado de momentos realmente sorprendentes y emotivos. Pero lo que mantiene a todos en la incertidumbre es si uno de sus más entrañables protagonistas ha muerto realmente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado No recuerdo ningún At Attin, el cuarto episodio de Tripulación Perdida ha puesto el foco en el entrañable Neel, el personaje de la nueva serie que más está calando entre los fans. Tanto él como Jod, Fern, KB y Wim terminan aterrizando en At Achrann, creyendo erróneamente que se trata de su anhelado hogar.

Esta apreciación la hace el propio Neel, junto con KB, recordando que Khy'mm les habló de otros mundos ocultos que fueron destruidos, y sugiriendo que tal vez At Achrann fue fundado al mismo tiempo que At Attin.

Sin embargo, nada más comenzar a explorar este mundo, son emboscados por los Troik, quienes mantienen una contienda con los Hattan. Tras capturarlos y llevarlos hasta su base de operaciones, Neel y los demás son presentados ante el general Strix, su líder, quien les revela la manera militar en que viven.

En un momento dado, Neel conecta con Hayna, la hija de Strix, y le relata historias de su planeta natal, At Attin, además de revelarle sus ideales pacifistas. Pero, para su sorpresa, Neel, Fern y los demás se ven envueltos en una operación para recuperar recursos sustraídos por los Hattan.

Durante la incursión, Neel no solo demuestra su empatía, sino también coraje al tratar de ser un intermediario entre ambas tribus con la intención de que no se derrame más sangre. Poco después, los Troik les expresan su gratitud tras la ayuda de Jod, concediéndoles acceso al Santuario de los Caídos, un depósito de antiguos pergaminos que alberga las coordenadas para poner rumbo a At Attin.

Por desgracia, terminan descubriendo que el mapa con las coordenadas de su planeta natal ha sido destruido. Para sorpresa de todos, el droide SM-33 revela que fue él quién, siguiendo las órdenes de su antiguo capitán, destruyó el mapa. Además, en sus directrices internas también figura "despedazar" a cualquiera que pregunte por el mapa... así que procede de atacar a los jóvenes.

NEEL, EL BRAVO

Es entonces cuando, en otro acto de gran valentía, Neel arroja un objeto contra el robot para llamar su atención cuando SM-33 estaba a punto de arremeter brutalmente contra sus amigos. En ese momento Jod (a.k.a. Jack Carmesí) salta y con un hábil momiento toca la espalda del droide para accionar su botón de apagado.

SM-33 cae sobre Neel que, después de todo ese esfuerzo, tanto físico como emocional... se desploma. Afortunadamente, sus amigos confirman que no está muerto y que tan solo se ha desmayado, lo que supone un alivio en medio del caos.

Así pues, la aventura de Neel, Fern, KB, Wim y Jod para encontrar el camino que los lleve hasta su mundo continúa adelante. Para descubrir si lo lograrán, los fans deberán continuar viendo los episodios restantes de Tripulación Perdida, que culminará cuando Disney+ estrene el octavo y último capítulo de la serie el 15 de enero de 2025.