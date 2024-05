Decepción en el universo The Walking Dead

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

AMC anunció recientemente sus planes de cara a los Emmy y presentó The Walking Dead: The Ones Who Live para que fuera considerada para varios premios en las categorías de miniserie. Sin embargo, el spin-off no cumple los requisitos y no podrá optar a estos galardones.

AMC quería que The Walking Dead: The Ones Who Live compitiera por los reconocimientos a mejor actriz principal en una serie o película limitada o de antología para Danai Gurira; mejor guion para Gurira por escribir el episodio 4 de The Ones Who Live, mejor serie limitada o de antología, mejor actor principal para Andrew Lincoln; mejor actriz de reparto para Pollyanna Mcintosh; mejor actor de reparto para Matthew Jeffers; mejor diseño de créditos iniciales, mejores efectos especiales en una temporada, película o en un solo episodio y mejor fotografía. Ahora Variety ha revelado que no podrá competir en estas categorías y, en su lugar, se presentará en las categorías de drama.

En 2021, la Academia de Televisión definió lo que constituye una miniserie o serie de antología, afirmando que la historia debe resolverse dentro de su temporada sin tramas que continúen. Este criterio afectó a ganadores anteriores, como la segunda temporada de The White Lotus, que tuvo que competir como drama debido a la reaparición de Jennifer Coolidge, que ya había participado en la primera entrega.

Los actores de miniseries se agrupan con los de películas para televisión, ambos aptos para su presentación en sus respectivas categorías, independientemente de los personajes que regresen. Un ejemplo es Tony Shalhoub, que ganó tres premios como actor principal de comedia por su interpretación de Adrian Monk en Monk en 2003, 2005 y 2006, compite por el mismo personaje en la película de Peacock Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie.

Esta reclasificación podría suponer una ventaja para The Ones Who Live, aumentando sus posibilidades de ganar. La categoría de drama de este año es mucho menos competitiva que en entregas anteriores, ya que solo regresa una serie anteriormente nominada, The Crown, de Netflix.

A pesar de su popularidad, The Walking Dead, que se emitió de 2010 a 2021, no ha tenido demasiada presencia en los Emmy, con solo 16 nominaciones y dos victorias en 177 episodios y 11 temporadas.