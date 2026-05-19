Los creadores de Stranger Things revelan su primera opción para Hopper antes de David Harbour - NETFLIX

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Stranger Things no solo impulsó la carrera de sus jóvenes protagonistas sino también la de otros miembros del reparto como David Harbour, que desde su aparición en la serie de Netflix ha ganado mayor notoriedad. No obstante, cabe decir que el actor no era la primera opción de los hermanos Duffer para encarnar a Jim Hopper, sino que tenían en mente a un intérprete muy distinto.

Durante su paso por el podcast Happy Sad Confused, los creadores de Stranger Things revelaron cómo Harbour acabó haciéndose con el papel del jefe de policía de Hawkins, respondieron a un vídeo enviado por el mismo actor. El intérprete quería saber quién tuvo que decir que no para que él tuviese una oportunidad y los realizadores admitieron que en primer lugar habían pensado en Billy Crudup (Big Fish, Watchmen, Enemigos públicos) para dar vida al personaje.

"Lo cual es muy diferente... Es como si todo sucediera por una razón, ¿no? Así que, una vez que todo encaja, todo tiene sentido", reflexionó Matt Duffer. "Pero, sí, Billy Crudup rechazó el papel. No creo que estuviera haciendo mucho en televisión en ese momento, y ahora está en The Morning Show", añadió.

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¿CÓMO CONSIGUIÓ HARBOUR EL PAPEL?

Aparte de desvelar el nombre del que había sido su primera opción para Hopper, los hermanos Duffer compartieron cómo el papel acabó recayendo en Harbour, recordando que uno de los directores de casting "pensó que podría ser ideal". "Vino e hizo una prueba. Solo hizo una toma. Ni siquiera estábamos allí, solo vimos la grabación, y fue... quedó claro al instante: este es Hopper. Y lo contratamos allí mismo", recordó Ross Duffer.

Harbour acabó encarnando a Hopper a lo largo de casi una década, desde la primera temporada de Stranger Things, estrenada en 2016, hasta la quinta y última, cuyo episodio final llegaba al servicio de streaming el 31 de diciembre de 2025. "Ahora me conoce mucha gente y me ha proporcionado una cierta base de fans", explicó el actor en una entrevista concedida a Variety, abordando el impacto que había tenido la serie en su carrera. "Así que, en lo que respecta a mi carrera, me ha abierto un montón de puertas", señaló.

En estos años, el actor también ha pasado a formar parte del UCM como el Guardián Rojo, apareciendo en títulos como Viuda Negra o Thunderbolts*, papel que retomará en Vengadores: Doomsday, que se estrena el próximo 18 de diciembre.