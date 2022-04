Daryl mata a uno de los personajes más odiados de The Walking Dead en el 11x16

The Walking Dead ha contado con varios personajes que no consiguieron ganarse el favor de la audiencia. Ron Anderson, Lori o Gregory son algunos de ellos, pero en la temporada 11 Daryl ha acabado con uno de los protagonistas más odiados de la etapa final de la ficción.

Leah apareció por primera vez en la temporada 10 como interés amoroso de Daryl. Ambos terminan separándose, pero en la temporada 11 se desvela que Leah es miembro de los Segadores. Cuando les atacaron, Daryl sobrevivió gracias a Leah y pasó un tiempo tratando de fingir lealtad a la comunidad dirigida por Pope. Poco después, cuando tiene oportunidad de matarla, Daryl deja con vida a Leah, una mala decisión que luego le trae problemas.

En el episodio 11x16 Lance Hornsby contrata a Leah como cazarrecompensas y le ordena que mate a Maggie. Leah captura a Maggie y la ata a una silla, pero Maggie consigue escapar. Las dos pelean hasta que Daryl aparece y dispara a Leah, evitando así que apuñalara a Maggie.

"Leah vivió su mejor momento cuando estaba con Daryl en la cabaña en el bosque, pero la serie los hizo pelear y los separó. Todo lo que pasó después de la cabaña era redundante e innecesario, y no desarrollaba en absoluto el personaje de Daryl", dice ComicBook.com.

Además, la publicación señala el gran error que comete en el 11x16, ya que se supone que Leah es una experta militar pero, aún así, no puede evitar que Maggie escape y no consigue matarla. Por si esto fuera poco, el final de Leah en The Walking Dead resultó algo insuficiente ya que, después de haber mantenido una relación sentimental con Daryl, ambos personajes ni siquiera se despidieron y Daryl la mató a sangre fría.