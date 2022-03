The Walking Dead: Norman Reedus (Daryl), herido en el rodaje

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Norman Reedus no podrá encontrarse con sus fans en Fandemic Tour tal como estaba previsto. El actor iba a acudir al evento, que se celebra los días 18, 19 y 20 de marzo en Atlanta, pero no asistirá ya que aparentemente se ha lesionado durante un rodaje.

Fandemic Tour dio la noticia a través de Instagram. "Norman Reedus tuvo que posponer debido a un accidente mientras filmaba. Mandamos todos nuestros pensamientos y energía positiva a Norman Reedus. Todos en nuestra increíble comunidad saben cuánto quiere a sus fans y queremos que sepáis lo mal que se siente por esta situación. Sin embargo, todos queremos que haga lo mejor para su salud. Vamos a mandarle todos nuestros mejores deseos y esperamos una pronta recuperación", reza la publicación. No se ha desvelado si Reedus estaba grabando la temporada 11 de TWD o el spin-off de Daryl y Carol. Tampoco se conoce el alcance de sus heridas.

Reedus no es el único miembro del equipo de The Walking Dead que ha cancelado su participación en Fandemic Tour. El especialista en efectos especiales Greg Nicotero finalmente no acudirá, mientras que Steven Yeun, quien dio vida a Glenn, ha anulado su asistencia debido a su calendario de trabajo.

Los fans sí podrán ver a otras estrellas de la producción como Chandler Riggs, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Tom Payne, Ross Marquand, Cailey Fleming, Cooper Andrews, Seth Gillam o Sarah Wayne Callies, entre otros.

Además de estar rodando los episodios finales de The Walking Dead, Reedus protagonizará un spin-off junto a McBride. "Vamos a continuar con Daryl y Carol. Va a ser una serie diferente con un tono diferente", adelantó Scott Gimple en una entrevista con Insider.