La decisión de Maggie en The Walking Dead conecta con World Beyond y la masacre de Omaha

La decisión de Maggie en The Walking Dead que conecta con World Beyond y la masacre de Omaha - AMC

En la temporada 11 de The Walking Dead la Commonwealth ha intentado ampliar sus fronteras y reclutar a otros supervivientes, incluida Maggie (Lauren Cohan), que ha regresado a Hilltop. Ella se niega a unirse a la Mancomunidad, una decisión que conecta directamente con el spin-off TWD: World Beyond.

Gracias a sus recursos y a su sociedad avanzada, la Commonwealth ha reclutado a la mayoría de los personajes principales de The Walking Dead, incluyendo a Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride). Maggie ha dejado claro que Hilltop no aceptará la oferta de Lance (Josh Hamilton) y Pamela (Laila Robins), ya que no se fía de ellos, de formar parte de la Commonwealth.

"A esas personas no las han puesto a prueba en 10 años. ¿Quieres estar allí cuando eso ocurra?", pregunta Maggie a Lydia (Cassady McClincy) y Elijah (Okea Eme-Akwari). Tal como señala el personaje de Cohan, la comunidad de Lance y Pamela es muy próspera porque nada se ha interpuesto en su camino. El argumento de Maggie para no unirse a la Commonwealth recuerda a lo que le ocurrió a Campus Colony y Omaha en World Beyond, comunidades que fueron masacradas por la CRM.

La caída de Omaha ante la CRM se puede atribuir a la complacencia de la comunidad. Aparentemente se habían vuelto dependientes de la protección de la CRM y realmente no tenían los recursos para hace frente a cualquier amenaza.

Durante años sus residentes vivieron de manera pacífica y sin conflictos dentro de los muros de Omaha porque no tuvieron que afrontar pruebas reales. No tuvieron que pasar por las mismas batallas que Alexandria tuvo que pasar con los Susurradores y los Salvadores. De esta manera, cuando afrontaron su primer desafío importante, un ataque del CRM, toda su sociedad fue aniquilada.

La destrucción de Omaha en The Walking Dead: World Beyond sirve como un recordatorio de que, a pesar de lo perfecta que parece la Commonwealth, no es invencible. Al igual que Omaha, también puede caer si un enemigo se fija en la comunidad. Eso no significa necesariamente que Maggie tenga razón al rechazar su oferta, pero deja claro por qué insiste tanto en que Hilltop permanezca al margen de la Commonwealth.