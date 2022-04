El final de la temporada 11 de The Walking Dead ya está rodado

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Tras 12 años en antena, The Walking Dead ha terminado el rodaje de su undécima y última temporada. Angela Kang, showrunner de la ficción, ha anunciado el final de la grabación del último capítulo y, por tanto, el fin de una era televisiva.

"Último día de rodaje de The Walking Dead. Gracias a todos los que nos enviaron buenos deseos a los que trabajamos en la serie hoy. Ha sido un viaje increíble", publicó en Instagram junto a un breve vídeo con Lauren Cohan.

La temporada 11 se ha dividida en tres partes de ocho episodios cada una. Actualmente se está emitiendo la segunda tanda, mientras que la tercera parte llegará a finales de 2022.

Tanto Cohan como Kang han sido una parte de la serie casi desde sus inicios. Cohen se unió en la segunda temporada, mientras que Kang fichó en la misma entrega como editora. Kang fue productora hasta convertirse en showrunner desde la temporada 9. Curiosamente, muchos críticos aseguraron que la serie había recuperado su calidad en sus últimos años gracias a la visión de Kang.

Aunque The Walking Dead finalizará con su temporada 11,el universo creado por Robert Kirkman seguirá vivo gracias a sus spin-offs. AMC ya ha anunciado que habrá una serie protagonizada por Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) titulada Isle of the Dead y ambientada en Nueva York. También están preparando otra ficción con Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), así como un proyecto titulado Tales of the Walking Dead. A esto se suma la trilogía de películas encabezadas por Rick Grimes (Andrew Lincoln).