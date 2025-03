MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again abrió su primer capítulo con una desgarradora muerte que, además de marcar el tono oscuro y violento de la serie, ha supuesto un duro y doloroso golpe para los fans del UCM. Pero... ¿está realmente muerto este personaje?

Titulado 'Media hora en el cielo', el 1x01 de Born Again arranca con el mejor amigo de Matt Murdock (Charlie Cox), Foggy Nelson (Elden Henson), siendo asesinado brutalmente por un viejo conocido, Bullseye. El villano al que da vida Wilson Bethel, y cuyo veradadero nombre es Benjamin Dex Poindexter, ya apareció en once capítulos de la serie de Netflix.

Tras usar de señuelo a uno de los clientes del bufete de abogados de Foggy, Matt y Karen para atraer la atención de Daredevil, el exagente del FBI de puntería sobrehumana mata a Nelson en lo que se antoja como una venganza. Para cuando el Hombre sin Miedo se da cuenta de la treta de Poindexter, Foggy ya se está desangrando y ambos se enzarzan en una violenta y encarnizada pelea.

Durante la refriega, Matt escucha cómo los latidos de Foggy se van debilitando. Murdock intenta acabar cuanto antes con el violento criminal y, nada más derrotarlo, Nelson muere. Al ver muerto a su íntimo amigo, una furia irracional se apodera de Daredevil, quien arroja a Poindexter desde la azotea del edificio. Sin embargo, este sobrevive milagrosamente a la caída.

La pregunta que todos se hacen es si Foggy está realmente muerto en Daredevil: Born Again. Todo hace indicar que sí, sus amigos lo lloran y un año después Matt sigue contando con una tarjeta recordatorio de su funeral.

Pero la respuesta podría no ser tan evidente como parece a primera vista. Y es que un guiño escondido en una escena concreta a uno de los cómics del hombre sin miedo podría abrir la puerta a la "resurrección" de Foggy.

Se trata, como señalan los fans más avezados, del número 468, que aparece junto al cartel del bufete Nelson, Murdock y Page en la primera escena de la serie. Ciertamente, esta referencia podría carecer de significado. Sin embargo, alude en realidad a la numeración total de los cómics de Daredevil cuando se publicó el número 88.

So while re-watching the first episode of Born Again, I saw a really interesting detail. The address of Nelson, Murdock, & Page's law firm is 468, as seen on the right side. Daredevil #468 is The Secret Life of Foggy Nelson where Foggy faked his death. Coincidence? I think not! pic.twitter.com/BS9lsSQuvn