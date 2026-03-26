Una inesperada redención marca el 2x01 de Daredevil Born Again: ¿Quién salva a Matt Murdock? - DISNEY+

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again ya ha aterrizado en Disney+. Y su primer capítulo ha estado marcado por la inesperada redención de un personaje clave en la vida de Matt Murdock.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Los nuevos episodios de Born Again han retomado la guerra del alcalde Wilson Fisk y su fuerza anti-vigilante para acabar con los vigilantes de Nueva York y Daredevil. Sin embargo, el hombre sin miedo también cuenta con aliados en esta lucha.

La última en sumarse al bando de Murdock en esta batalla ha sido Jessica Jones. Pero Fisk no está dispuesto a ceder. El implacable villano presiona a sus agentes para dar con Daredevil y Karen Page tras el hundimiento del Northern Star, y el investigador de Murdock, Clark 'Cherry' Pitts, es víctima de las fuerzas anti-vigilantes.

DAREDEVIL, DESENMASCARADO

Pitts sufre una brutal paliza. Daredevil llega para salvarlo y derrota al primer equipo de Fisk; sin embargo, baja la guardia al darse cuenta de que su amigo está a punto de sufrir un infarto.

Instantes después, los hombres del alcalde Fisk logran dejar fuera de combate a Murdock. En medio de la situación, su rostro queda al descubierto y uno de los miembros de la fuerza anti-vigilantes lo identifica como el "abogado ciego".

Pero antes de que pueda soltarle un balazo en la cabeza, una misteriosa figura con excepcional puntería elimina a todos los agentes, salvando a Matt y, por extensión, su identidad secreta.

UNA INESPERADA REDENCIÓN

Una vez recuperado el sentido, Matt ve cómo una nota que lleva escrito "de nada" cae al suelo delante suya. El símbolo de la diana deja claro que quien ha salvado su vida e identidad como Daredevil es su mortal enemigo Benjamin 'Dex' Pointdexter, o, mejor dicho, Bullseye.

Sin embargo, por ahora, se desconoce por qué el hombre que asesinó a Foggy Nelson, el mejor amigo de Murdock al inicio de la anterior entrega de Born Again, es quien ha decidido salvar a Matt.

Es posible que Pointdexter esté tratando, con este acto en apariencia desinteresado, de redimirse y cambiar de vida. También es posible que existan otras razones ocultas, aunque ya el teaser de esta temporada 2 de Born Again parecía insinuar una alianza inesperada entre Daredevil y Bullseye.