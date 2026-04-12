Una estrella de Daredevil: Born Again confirma la muerte de (SPOILER) en la temporada 2 y su impacto en la tercera - NETFLIX

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again sigue elevando la intensidad en su segunda temporada con potentes secuencias de acción y sorprendentes acontecimientos en su trama, especialmente en su cuarto episodio, que ha estado marcado por la aparente muerte de uno de sus personajes. Ahora, una de las estrellas de la serie ha confirmado que el personaje está efectivamente muerto y ha adelantado qué consecuencias podría tener este suceso de cara a la tercera entrega.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Se trata de Vanessa Fisk (Ayelet Zurer), la esposa de Wilson Fisk, al que interpreta Vincent D'Onofrio en Born Again, y quien ha confirmado la muerte del personaje en el cuarto capítulo de esta temporada 2. "Esto va a alimentar enormemente su rabia", afirmó a Screenrant el actor.

"Y cuanto más intenten derrocar mi régimen y más resistencia encuentre, más querrá deshacerse de todos ellos, de todos sin excepción", añadió D'Onofrio. Por lo tanto, este incidente no solo despertará la furia del actual alcalde de Nueva York en el UCM, sino que su ira pasará a mayores.

"Creo que lo que ha ocurrido con Vanessa lo ha sacudido de una manera que lo ha cambiado como nunca antes. No está pensando con total claridad", continuó D'Onofrio.

"Que quede claro: esto no acaba al final de esta temporada. Las consecuencias de su muerte y el impacto que ha tenido en él serán el punto de partida de la tercera", sentenció. De este modo, D'Onofrio confirma que la muerte de Vanessa repercutirá en la tercera entrega de Born Again.

LA MUERTE DE VANESSA Y CÓMO AFECTARÁ A LA TEMPORADA 3 DE BORN AGAIN

Titulado Guantes fuera, el cuarto episodio de la temporada 2 de Born Again vio a Vanessa Fisk atrapada en un fuego cruzado cuando Benjamin 'Dex' Pointdexter, o mejor dicho, Bullseye (Wilson Bethel), irrumpía entrando en el gimnasio de Fogwell buscando venganza. En un momento dado, la esposa de Wilson terminaba desangrándose en sus brazos después de que un fragmento de cristal se incrustara en su sien.

Con D'Onofrio confirmando la muerte del personaje, lo más probable es que Marvel siga la estela de los cómics y Fisk busque el modo de traerla de vuelta al mundo de los vivos. Esto incluso podría provocar que la liga de asesinos conocida como La Mano regrese a Nueva York.

Por otro lado, Dario Scardapane, el showrunner de la serie, también le adelantó al medio que, ahora que Vanessa está muerta, Fisk se convertirá en alguien todavía más peligroso y desquiciado. "Ya no existen límites ni frenos", afirmó.

"Lo que humanizaba a este hombre solitario y temible, al menos en cierto modo, ya no está presente. Así que cualquier cosa puede pasar. Quiero decir, se acabaron las restricciones", argumentó Scardapane. "Me puse nerviosa al leerlo. Cuando pasó, pensé: 'Dios mío, ¿en qué se va a convertir esta persona?' Creo que todos se sorprenderán de hacia dónde llevamos la historia. Eso es todo lo que puedo decir", añadió la productora ejecutiva Sana Amanat. Así pues, parece que, aunque Daredevil y Fisk están acostumbrados a enfrentamientos que los llevan al límite, estos se van a sobrepasar a partir de ahora.