El final Daredevil Born Again 2x04 revienta el UCM: ¿Ha muerto ((SPOILER))?

El final Daredevil Born Again 2x04 cambia el UCM: ¿Ha muerto ((SPOILER))? - MARVEL

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

El cuarto episodio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again ha sido, sin duda alguna, el más espectacular de toda esta entrega. Un capítulo cargado de acción y secuencias brutales que además ha terminado dejando en el aire el destino de uno de sus personajes más relevantes. Y es que, de llegar a confirmarse, su muerte podría tener enormes repercusiones no solo en la serie, sino en todo el UCM.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Anteriormente Benjamin Poindexter (a.k.a. Bullsey) ya había dejado claro que buscaba venganza contra el matrimonio Fisk por manipularle y usarle como sicario para llevar a cabo sus pérfidos planes. No obstante, no ha sido hasta el capítulo 4 que el asesino ha asestado un golpe potencialmente mortal a la pareja criminal formada por el alcalde Wilson y su esposa Vanessa.

Tras exterminar a todo un escuadrón de agentes de la AVTF en una cafetería al inicio del episodio, Poindexter se ve cara a cara de nuevo con Daredevil, que trata inútilmente de disuadirle de sus planes para asesinar a los Fisk.

Ignorando al justiciero de la Cocina del Infierno, Bullseye acude al combate de boxeo benéfico organizado por el alcalde Fisk, donde también, ignorando sus deseos, se encuentra su esposa. Tal y como era de esperar, en un momento dado Bullseye burla la seguridad y perpetra su ataque.

SOBREVIVE VANESSA FISK AL ATAQUE DE BULLSEYE

El asesino de la certera puntería espera a que el combate termine y a que el victorioso alcalde se reúna con su esposa en el centro del cuadrilátero para celebrar el triunfo. Es entonces, tras el beso de la pareja, cuando comienzan a volar los cuchillos (literalmente, en este caso) y los agentes de la AVTF comienzan a caer como moscas.

Ni el alcalde ni Daredevil, que aparece en el último momento para sacar a Bullseye de allí, consiguen evitar que, durante la lucha, un fragmento de un pisapapeles de cristal lanzado por Poindexter contra la pareja acabe clavándose en el cuello de Vanessa, que se desploma sobre un charco de sangre.

Y aunque la herida es extremadamente grave, la esposa Fisk bien podría sobrevivir a la misma, ya que el plano final la muestra parpadeando y todavía respirando. Además, es de esperar que Kingpin haga todo lo posible por salvar al amor de su vida y que tenga a su disposición a los mejores médicos.

A lo largo de la serie se ha remarcado el profundo vínculo del matrimonio e incluso se ha visto cómo Vanessa era capaz de ejercer cierto control sobre su marido. Si muriese, Fisk quedaría destrozado, sin ningún ancla emocional ni razones para contener su furia y violencia. Así, la desaparición de Vanessa podría significar el nacimiento de un Kingpin mucho más temible y desatado, cuya amenaza se podría hacer sentir en todo el UCM.

Cabe añadir que la muerte y la mera supervivencia no son los únicos desenlaces. Y es que cabe la posibilidad de que, aun salvándose, Vanessa nunca vuelva a ser la misma y sufra de amnesia o un cambio drástico de personalidad. En todo caso, pase lo que pase, lo que es seguro es que su destino afectará profundamente a Wilson Fisk y que Kingpin buscará venganza.

EL DESTINO DE VANESSA EN LOS CÓMICS

Aunque las películas y series de Marvel rara vez son una copia exacta de los cómics, se puede mirar a estos en busca de pistas y posibles narrativas. Así, en cuanto al destino de Vanessa, hay que decir que en las grapas sí que muere, pero debido a una enfermedad terminal y solo tras verse obligada a matar a su propio hijo (un personaje que en la ficción de Disney+ todavía no se ha materializado ni se sabe si llegará a hacerlo).

En las viñetas, además, Vanessa es resucitada por la Mano pero es asesinada por Kingpin, que no ve en ella a la mujer a la que amó. De la misma manera, el villano rechaza y mata a un clon de su esposa creado por el Chacal.