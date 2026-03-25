¿Quién es el 'Señor Charles' de la temporada 2 de Daredevil: Born Again y cómo conecta con Thunderbolts y el UCM?

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Daredevil: Born Again ya ha comenzado su andadura, trayendo de vuelta a la mayoría de los personajes principales de la anterior entrega y presentando a alguno nuevo. Entre las adiciones al reparto cabe destacar la de Matthew Lillard, cuyo misterioso personaje ya hace una aparición en el primer capítulo, estableciendo una emocionante conexión con otro título del UCM.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En los primeros compases del episodio 1 de la temporada 2 de Daredevil: Born Again, el justiciero de la Cocina del Infierno descubre un cargamento de armas en el Northern Star, si bien el capitán del barco enseguida decide hundirlo, siguiendo unas órdenes recibidas con anterioridad. Poco después, un hombre se encuentra bebiendo y mirando la noticia del hundimiento desde Washington D.C. cuando recibe una llamada precisamente relacionada con eso. "Sí, diría que puto desastre lo describe bastante bien", le dice a su interlocutor, añadiendo que "irá por su cuenta".

El hombre, encarnado por Lillard, aparece entonces en Nueva York, entrando al despacho de Fisk con seguridad y desparpajo, interrumpiendo la reunión con el fiscal general. Cuando la consejera del alcalde le aborda, preguntándole por qué le ha dejado entrar el equipo de seguridad o si debería estar allí, este le responde sin asomo de duda. "Por supuesto que debo estar aquí", asegura, que el propio Fisk, que lo presenta como "señor Charles" no niega.

Al ser cuestionado sobre de dónde viene, el señor Charles responde que "de Langley", lo que ya causa cierta incomodidad en la sala. Su relación con la CIA se ve confirmada inmediatamente, ya que el fiscal general recibe entonces una llamada de su misma directora, Valentina Allegra de Fontaine. El personaje, encarnado por Julia Louis-Dreyfus ya ha aparecido en varios títulos del UCM, siendo el último de ellos, Thunderbolts.

Aunque por el momento no se sabe demasiado del personaje de Lillard, lo que sí queda claro es que tiene una buena relación con de Fontaine y que ha sido enviado a Nueva York para tratar de ayudar a Fisk. Esto no solo indica cierto interés de la CIA en el puerto de Red Hook, sino que incluso podría significar que eran precisamente los destinatarios de las armas de contrabando.

¿APARECE EL SEÑOR CHARLES EN LOS CÓMICS DE MARVEL?

En cuanto a si Lillard está encarnando a un personaje original o a uno basado en los cómics de Marvel, todavía no está confirmado, aunque existen varias posibilidades. En primer lugar, cabe decir que sí existe un "señor Charles" en las grapas, que aparece relacionado con una operación de perforación ilegal en uno de los barcos de Roxxon. No obstante, este solo aparece en un número, en los cómics de AAFES, pertenecientes a una serie exclusiva distribuida en bases militares estadounidenses, y muchos opinan que no tendría sentido elegir a un actor tan conocido como Lillard para un papel así de pequeño.

Por otro lado, hay una fuerte posibilidad de que Charles no sea siquiera el verdadero nombre del personaje, algo que la propia serie ya ha sugerido. "Soy como soy, señora Fisk", expone el personaje de Lillard, a lo que Vanessa responde que lo duda "muchísimo". Más tarde, la mujer de Kingpin se refiere a él como "señor Charles, o como quiera llamarse".

Según señala ScreenRant, que el de "señor Charles" sea un simple alias abre la puerta a que el personaje de Lillard sea alguien mucho más importante. Así, se especula que podría tratarse de Mister Fear, un icónico villano de Daredevil que usa un gas especial para infundir miedo a sus enemigos. Otra opción a considerar sería que estuviera interpretando a Henry Gyrich, un funcionario del Gobierno que ha ocupado multitud de cargos a lo largo de las grapas.