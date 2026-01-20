A George R. R. Martin tampoco le convence la escena más polémica de El caballero de los Siete Reinos - HBO MAX

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a HBO Max el primer episodio de El caballero de los Siete Reinos, ficción que en su primera temporada adapta el primero de los Cuentos de Dunk y Egg. La serie ya ha dejado claro que dista mucho de las otras producciones basadas en la obra de George R. R. Martin, llegando a hacer un escatológico guiño a Juego de tronos que ha sorprendido a todos... incluso al mismo creador de Poniente, al que no acaba de convencer.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La escena en cuestión muestra al personaje principal, Dunk (Peter Claffey), defecando de manera explosiva detrás de un árbol, justo después de haber decidido presentarse al torneo de Vado de Ceniza. Así, a la heroica determinación del personaje, acompañada por los primeros compases del icónico tema de Juego de tronos, no le sigue una épica intro, sino que se ve interrumpida por algo tan mundano como aliviar las necesidades.

"Sí, fue una sorpresa", ha admitido Martin en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, revelando su opinión sobre ese momento en particular. "No es que mis personajes no caguen, pero normalmente no escribo sobre ello en detalle", aclaró.

"Cuando vi el montaje preliminar, escribí: '¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? No sé si realmente necesitamos la mierda'. Pero [al showrunner Ira Parker] le gustó por alguna razón", añadió el autor.

Pese a esto, cabe decir que Martin, que no ha dudado en criticar algunos aspectos de las otras adaptaciones de su obra, ha alabado El caballero de los Siete Reinos, dándole su sello de aprobación.

Por su lado, Parker ha asegurado que la escena de la diarrea de Dunk no pretende ser irrespetuosa con Juego de tronos, sino que responde a una necesidad creativa de mostrar al personaje no como un héroe, sino como un joven nervioso ante la tarea que se ha propuesto.

"Así que en el guion se lee: 'Duncan oye el tema del héroe en su cabeza', que no tenía por qué ser necesariamente el tema de Juego de Tronos en ese momento", expuso, señalando que "iba a oír esa llamada a la grandeza que todos oímos cuando decidimos hacer algo realmente difícil que nunca hemos hecho antes".

"Da un poco de miedo y sientes como: 'Vale, voy a ser esa persona. ¡Voy a hacerlo!'. Coge la espada. Lo está pensando. Pero luego, la realidad de hacerlo, lo difícil que es, lo aterrador que es, le revuelve las tripas. Porque aún no es un héroe, ¿sabes? Lo único que intentamos decir aquí es que Dunk aún no es un héroe. Es solo un chico nervioso con un estómago sensible, igual que yo", explicó el showrunner.