¿Cuándo Se Estrena The Walking Dead: The Ones Who Live En AMC+? - AMC

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

Tras meses de espera, The Walking Dead: The Ones Who Live, el nuevo spin-off de The Walking Dead centrado en la pareja más icónica de la franquicia, llega a AMC+. Será el próximo 26 de febrero a las 21:10 horas cuando el primer episodio del drama protagonizado por Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), aterrice en España, un día después que en Estados Unidos.

La ficción producida por el showrunner Scott M. Gimple y dirigida por Greg Nicotero seguirá a Michonne y su misión por recuperar a Grimes al enterarse de que este se encuentra desde hace casi una década cautivo a manos de la República Cívica Militar.

"The Walking Dead: The Ones Who Live presenta una historia de amor épica de dos personajes transformados por un mundo cambiante. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos... Y, en última instancia, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y quiénes eran en un lugar y una situación como nunca antes habían conocido? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están siquiera vivos?", reza la sinopsis oficial.

El reparto de The Walking Dead: The Ones Who Live cuenta, además de los ya mencionados Andrew Lincoln y Michonne Danai Gurira, con Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt y Frankie Quinones completando el elenco de la nueva expansión del universo zombie.