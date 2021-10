¿Cuándo se estrena la temporada 2 de What If de Marvel en Disney+?

Ultrón en What If 1x08

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Y '¿Qué pasaría si...? (What If...?)' llegó a su fin en Disney+. El pasado miércoles 6 de octubre se emitió el noveno y último episodio de la primera temporada de la primera serie de animación que está dentro del Universo Cinematográfico Marvel. El multiverso ha venido para quedarse, especialmente porque la Casa de las Ideas ya tiene en marcha una segunda temporada. Ahora bien, ¿cuándo se estrena?

Realmente, la segunda temporada de 'What If' llevaba planeada desde hace tiempo. En 2019, Kevin Feige confirmó que iba a haber una segunda tanda, mucho antes incluso de que la primera tuviese fecha de estreno, lo que indicaba la confianza del presidente de Marvel Studios en el proyecto.

"Estoy muy feliz de que esté en marcha 'What If' para Disney+ en este momento y he podido ver la mayoría [de los episodios]", declaró Feige a Buzzfeed Brasil en diciembre de 2019. "Tenemos diez [capítulos] para la primera temporada y ya estamos trabajando en los otros diez para la segunda tanda", añadió.

Aunque no hay fechas confirmadas aún, todo apunta a 2022 como el año de vuelta de la serie de animación, puesto que la producción de la segunda tanda comenzó ya con la primera en proceso. "Tuvimos la suerte de tener luz verde con una segunda temporada lo suficientemente temprano como para tener la oportunidad de lanzarla el año que viene", declaró el productor ejecutivo Brad Winderbaum a Collider en las mismas fechas.