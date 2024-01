¿Cuándo se estrena la temporada 6 de Cobra Kai?

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada 6 de Cobra Kai se anunció en enero de 2023 y desde entonces los fans esperan noticias de los nuevos episodios. Ahora que ha arrancado de nuevo el rodaje, ya hay pistas sobre su posible fecha de lanzamiento.

El rodaje de la entrega se suspendió por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood. Jon Hurwitz, uno de los creadores de la ficción, confirmó el inicio de la grabación el pasado 6 de enero a través de Twitter. "Es increíble volver al set con la familia de Cobra Kai esta semana. Inmediatamente sentí como si estuviéramos filmando futuras escenas clásicas de la serie", escribió.

Amazing being back on set with the Cobra Kai family this week. So many hugs and laughs. It immediately felt like we were filming future classic scenes from the show. I know you’re busy binging Obliterated right now, but I’m on a plane, so feels like a solid time for a good ol’…

La producción de la temporada 5 llevó aproximadamente cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2021, y el estreno tuvo lugar el 9 de septiembre de 2022. Si la temporada 6 sigue un calendario de producción similar, la filmación probablemente terminará alrededor de mayo de este año. Eso significaría que la entrega podría estar lista para lanzarse nueve meses después, es decir, a principios de 2025.

La sexta será la última temporada de Cobra Kai. Pero, tal como desveló Hurwitz en Twitter, existe la posibilidad de que desarrollen nuevos proyectos. "Netflix no nos dijo que era la última temporada. Nosotros les dijimos que era la última temporada. Siempre hemos querido acabar Cobra Kai en nuestros propios términos y estamos agradecidos de tener la oportunidad de hacerlo. Pero eso no significa que hayamos terminado con el Miyagiverso. Amamos este universo", señaló.

Netflix didn't tell us it was the last season. We told them it was the last season. We've always wanted to end Cobra Kai on our own terms and we are grateful we have the opportunity to do so. But that doesn't mean we're finished with the Miyagiverse. We love this world. #CobraKai https://t.co/sAb0GarANP