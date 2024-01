Buenas noticias para el futuro de Cobra Kai tras la sexta temporada

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

La sexta temporada de Cobra Kai está lista para retomar su rodaje de cara a su presumible estreno a finales de 2024. La serie fue afectada por las huelgas de guionistas y actores, pero el equipo confía en tenerla lista cuanto antes. La nueva entrega fue anunciada como la última, pero su cocreador Jon Hurwitz ha dejado la puerta abierta a una hipotética temporada 7. Además, ha confirmado el desarrollo de nuevos spin-offs.

A través de X (Twitter), un fan le preguntó por la posibilidad de continuar con la aclamada serie una vez que la sexta temporada llegue a su fin. "¿Habrá una séptima temporada pero con un título diferente después de que Cobra Kai finalmente acabe en la temporada 6? ¿Titulada con el nombre del nuevo dojo? ¿Lo que sería un spin-off pero en realidad no?", indicaba el seguidor.

Is there going to be a 7th season, but named differently after Cobra Kai finally dies in season 6? Named after the new dojo? So a spin-off but not really?

Ante esta alternativa, Hurwitz ha querido dejar el futuro abierto a cualquier posibilidad. "Cobra Kai es un capítulo importante en esta Karate opera. Si bien puedo decir que estamos trabajando activamente en otras potenciales historias del Miyagiverse, no tenemos nada oficial que anunciar en este momento", explica.

Cobra Kai is one major chapter in this Karate opera. While I can say we are actively working on other potential stories in the Miyagiverse, we have nothing official to report at this time. #CobraKai #Netflix https://t.co/aU9cTktran