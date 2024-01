La temporada 6 de Cobra Kai será más larga

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

Cobra Kai llegará a su fin en Netflix con su sexta temporada. Aunque aún no se conoce su fecha de estreno, uno de sus creadores, Hayden Schlossberg, ya ha revelado algunos detalles sobre la última tanda de episodios.

Schlossberg, autor de la ficción junto a Josh Heald y Jon Hurwitz, respondió a las preguntas de los fans a través de Twitter. Un usuario preguntó cuántos episodios tendrá la entrega, a lo que el creador respondió que "10 episodios, pero la duración total de la temporada completa será la más larga". Respecto a la duración, adelantó que el capítulo final será más largo de lo habitual. También confirmó que esperan lanzar la temporada en algún punto de 2024.

Además, Schlossberg dio algunos detalles sobre la trama. "¿Conoceremos más historia sobre Miyagi Do o simplemente la historia del Maestro Kim y el camino del puño (también conocido como Cobra Kai) en la temporada 6?", quiso saber un fan. "Sabréis más sobre el pasado, presente y futuro de todos", expuso. Otro fan preguntó en qué episodio se conocerá el nombre del nuevo dojo, a lo que desveló que será en el 6x01.

"Dado que están creciendo, ¿los arcos de los niños serán más importantes que los de los adultos esta temporada, también conocidos como Johnny, Daniel y los otros adultos, o el arco de cada uno será muy importante a su manera?", reza otro post. "Todos tienen su momento siendo el centro de atención", aclaró el autor. "¿El Sekai Taikai requerirá líderes de equipo de cada dojo?", planteó un internauta, a lo que Schlossberg respondió afirmativamente. Otro dato de la trama que reveló es que hay una "gran posibilidad" de que los estudiantes restantes de Cobra Kai se unan a Miyagi-Fang.

El rodaje de la temporada 6 tuvo que ser suspendido por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood. Sin embargo, Courtney Henggeler, que encarna a Amanda LaRusso, contó en una entrevista con Screen Rant cuándo retomarán la grabación. "Acabo de recibir el guion... Vamos a hacer la última temporada, que comenzará en enero, y acabo de recibir el primer guion", dijo.