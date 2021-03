Cronología Marvel: ¿Dónde encaja Falcon y el Soldado de Invierno?

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

La llegada de las series de Marvel a Disney+ ha vuelto alterar dudas sobre la línea temporal del Universo Cinematográfico Marvel. Tras revelarse que Wandavision (Bruja Escarlata y Visión) se ubica antes de los hechos de Spider-Man: Lejos de casa, los fans estaban ansiosos por conocer donde encaja en el timeline Falcon y el Soldado de Invierno, segunda serie de la Casa de las Ideas que estrenará Disney+.

Falcon y el Soldado de Invierno tiene lugar aproximadamente seis meses después del 'blip', momento en que cinco años después se revierte la Decimación y los que habían desaparecido tras el chasquido de Thanos vuelven a la vida, y dos meses antes de Spider-Man: Lejos de casa.

Tal como ha confirmado la directora Kari Skogland a Collider, elegir el momento exacto en el que retomar la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes en la línea temporal fue una decisión "absolutamente crítica".

"Todo lo narrado en ese evento (el 'blip') funciona para nosotros. Significaba que ya habíamos superado la conmoción inicial. Simplemente hemos superado ese periodo de alegría, porque imaginamos que habría mucha alegría por la gente que regresa. Ahora estamos de vuelta a lo cotidiano, a la realidad, lo cual es complicado", declaró.

"Con la mitad de la población desaparecida, tienes diferentes circunstancias económicas, diferentes circunstancias fronterizas. Diferentes países cooperaron como no lo habían hecho antes. Los vecinos están cooperando, aunque no necesariamente se llevaban bien antes. La gente se mudó a casas que antes no tenían", señala la directora que asegura que durante esos cinco años en los que la mitad de la población mundial desapareció "todo cambió".

"Y ahora estamos en ese momento. Hemos superado la sorpresa y ahora estamos en la realidad. No solo nos basamos en eso, sino que profundizamos en cómo la gente responde a eso. Algunas de las cosas son buenas y otras no tanto", agregó.

Por su parte, el guionista Malcolm Spellman desveló que habían fijado donde encajaba la historia en el timeline de Marvel desde el inicio del proceso de escritura del guión. "Se trataba simplemente de crear una energía moderna y oportuna. Cuando comenzamos con esto, el 'blip' parecía algo que podríamos aprovechar de una manera que todos los fans disfrutarían y haría que esta serie fuera relevante", explicó.

"Parte de la misión de esta serie era crear héroes del momento que pudieran guiarnos hacia el futuro. Para hacerlo, deben lidiar con problemas que la gente común entendería. Y creo que cualquiera que haya pasado por esta pandemia puede entender cómo se sienten las personas en el UCM respecto a un problema global por el cual la mitad de la población acaba de reaparecer", esgrimió el guionista.

Falcon y el Soldado de Invierno, protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie, se estrena en Disney+ este viernes 19 de marzo.