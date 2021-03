Primeras opiniones de Falcon y el Soldado de Invierno: "La acción es pura adrenalina, va a la velocidad de la luz"

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Llegan, por fin, las primeras impresiones de la crítica de 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Tras el deslumbrante éxito de 'Bruja Escarlata y Visión', los leales compañeros y amigos del Capitán América toman el relevo, convirtiendo a los viernes, de nuevo, en una cita imprescindible para todo el fandom marvelita desde este 19 de marzo. Ahora bien, ¿han convencido a la prensa?

A diferencia de 'WandaVision', en la que el sello Marvel tardó en mostrarse y se apostó por una narración innovador que supo encandilar a público y crítica, 'Falcon y el Soldado de Invierno' tiene una puesta en escena más clásica y acorde a lo que los fans esperan de una producción de la Casa de las Ideas, así al menos lo ha expresado buena parte la crítica en redes sociales.

Umberto González, de The Wrap y creador de la web Heroic Hollywood, ha comentado que la primera escena de acción es "genial" y que "incluye una inesperada sorpresa". "Me gusta hacia dónde va la historia de Sam y Bucky", escribió en Twitter. Nikki Novak, de Fandango, ha opinado en la misma línea. "¡Comienza con una escena de acción de 10 minutos que es pura adrenalina, va a la velocidad de la luz!", exclama, señalando que el "Capitán América será la llave".

I saw the first episode of #TheFalconAndWinterSoldier and dug it! The opening action sequence is very cool, has a surprise appearance, and I like where the story is going as we get deeper into Sam And Bucky's backstory. pic.twitter.com/J2XOv5UKzt — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) March 12, 2021

1st ep of #FalconAndWinterSoldier is INTENSE! Kicks off with a lightning speed high altitude 10 min action scene that is pure adrenaline! Story gets REAL. Mackie commands & Stan's scenes run deep surprise here will break your❤️it's for all wounded & lonely. #CaptainAmerica is 🔑 pic.twitter.com/tP3D6pAJ5o — Nikki Novak (@NikkiNovak) March 12, 2021

Steven Weintraub, redactor jefe de Collider, ha comentado que el primer episodio de 'Falcon y el Soldado de Invierno "tiene toda la acción que puede esperarse de una película del UCM", aunque matiza que las mejores secuencias son los diálogos que hay entre ambos protagonistas. "Lo mejor fueron las escenas tranquilas, que mostraban a Bucky lidiando con su pasado y a Falcon tratando de rehacer su vida tras el blip".

The first episode of #TheFalconAndWinterSoldier is loaded with action that you’d expect to see in an MCU movie. But for me the best stuff were the quiet scenes that showed Bucky dealing with his past and Falcon trying to figure out his post-blip life. Big thumbs up. pic.twitter.com/LZeM45Eovf — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 12, 2021

Con lo cual, parece que la ficción seguirá el espíritu de 'WandaVision', ahondando en el trasfondo personal de los superhéroes. Erik Davis, también de Fandango, apunta a que 'Falcon y el Soldado de Invierno' es una producción "más sombría y dramática" de lo que parece inicialmente. "Muestra la mejor escena de acción que Falcon haya tenido. Me han convencido, la acción es impresionante, te deja con ganas de más", señala.

I've watched the first episode of #TheFalconAndWinterSoldier & it's solid. Definitely more somber & dramatic at the start than I was expecting (which is a good thing), but also features the best Falcon action we've seen yet. Good mix of fights & story. I'm sold & hungry for more pic.twitter.com/5gZ9acB0Md — Erik Davis (@ErikDavis) March 12, 2021

La mayor parte de los comentarios han seguido esa línea, alabando la calidad de las escenas de acción y los momentos en los que el público podrá empatizar con Sam Wilson y Bucky Barnes. Habrá que esperar al 19 de marzo para disfrutar de ese "estupendo" primer episodio en Disney+.

The Falcon & The Winter Soldier Episode 1 is a solid set up to what I hope will be a very interesting series.



The Post-Blip MCU is in full effect & no one is okay. So far it's a show of action & intrigue, but also trauma & regret. I think it's gonna dig deeper than we expected. pic.twitter.com/h3oguAS8Hn — Germain Lussier (@GermainLussier) March 12, 2021

Everyone is going to come into #FalconAndWinterSoldier expecting big, visceral action and the first episode delivers on that expectation. It also delivered a couple of character moments that gave me chills. — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) March 12, 2021

The first episode of #TheFalconAndWinterSoldier is another big step forward for the MCU.



The action is very impressive and losses nothing in it’s transition to TV. The series tone carries over from ‘Captain America: The Winter Soldier’ and leaves you wanting more! pic.twitter.com/0NQiqKehRt — Geeks of Color #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) March 12, 2021

I watched Episode 1 of #TheFalconAndTheWinterSoldier!



It has some dope action sequences with CA: TWS vibes! Not the pace I expected but spending time with Sam's family and Bucky's mental state is great development.



Mackie & Stan are really good in very different ways. pic.twitter.com/9xwnz4v1eI — BD (@BrandonDavisBD) March 12, 2021