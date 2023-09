Los creadores de Stranger Things 'trolean' a sus fans con la primera imagen de la temporada 5

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

El Sindicato de Guionistas (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) han llegado a un acuerdo provisional que pondrá fin a la huelga. Sin embargo, el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) continúa el paro, algo que está afectando a muchas producciones, incluyendo la temporada 5 de Stranger Things.

Los guionistas de la serie tienen su propia cuenta de Twitter, en la que han compartido un sorprendente primer vistazo a la temporada 5. Se trata de un breve vídeo de previsualización que muestra a Steve Harrington (Joe Kerry) en versión animada. "Esperamos que los estudios lleguen a un acuerdo justo con el sindicato de actores pronto o la temporada 5 será así", reza el tuit. "Para vuestra información, esto es una vista previa de una escena del episodio 1. Así que técnicamente es el primer vistazo a la temporada 5. Le dijimos a Joe que tenía que actuar exactamente así", agregaron en otra publicación.

FYI this is pre-vis for a scene in ep 1. So technically your first look at season 5. We told Joe he has to perform it EXACTLY like this. — stranger writers (@strangerwriters) September 28, 2023

A raíz del post, un usuario preguntó qué era exactamente una previsualización. "Es una animación aproximada de una escena. Solo lo hacemos para escenas que tienen muchos efectos visuales o acción compleja", explicaron los guionistas.

Después de las buenas noticias respecto a la huelga de guionistas, el SAG-AFTRA ha revelado se reunirá con la AMPTP el lunes 2 de octubre para intentar llegar a un nuevo acuerdo. Muchos de los principales ejecutivos estarán en la reunión y el sindicato de actores mantendrá informados a sus miembros sobre cualquier actualización importante. En el nuevo acuerdo, los guionistas consiguieron mejoras importantes en materia de salarios, protección contra la inteligencia artificial y cobro de royalties, por lo que se espera que los actores también logren sus objetivos.

No se conocen apenas detalles sobre la temporada 5 de Stranger Things, aunque el equipo ya ha adelantado que estará a la altura de las grandes producciones cinematográficas. "Es una narración cinematográfica enorme que resulta que se llama serie de televisión. Stranger Things 5 es tan grande como cualquiera de las películas más importantes que vemos", declaró el productor ejecutivo Shawn Levy en una entrevista con Total Film. "No hay forma de continuar con la temporada 4 y, francamente, no ampliar la escala y la profundidad", añadió.

Además, Ross Duffer, uno de los creadores de la ficción junto a Matt Duffer, apuntó que Will Byers (Noah Schnapp) será el gran protagonista de la última temporada. "Will realmente volverá a ocupar un lugar central en la temporada 5. Este arco emocional para él es lo que creemos que, con suerte, unirá toda la serie. Will está acostumbrado a ser el pequeño, el introvertido, el que está siendo protegido. Entonces, parte de su viaje no tiene solo que ver con la sexualidad, se trata de Will convirtiéndose en un joven adulto", relató a Variety.