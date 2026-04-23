¿Relatos Del 85 Destroza El Canon De Stranger Things? - NETFLIX

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix Relatos del 85, spin-off de Stranger Things ambientado entre la segunda y la tercera temporada que sigue a la pandilla en una nueva investigación paranormal que sacude Hawkins. El estreno de la serie de animación ha alimentado el debate sobre su coherencia dentro del canon, tanto por la aparición de nuevos monstruos como de importantes aliados que nunca se volverán a mencionar en la ficción principal.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La primera gran objeción es el regreso de amenazas ligadas al Mundo del Revés, pues dentro de la cronología de la serie llegan cuando Once ya había cerrado la grieta del laboratorio de Hawkins al final de la segunda temporada y cuando la reapertura del portal por parte de los soviéticos todavía no se había puesto en marcha. La solución que ofrece Relatos del 85 es atribuir este brote a vestigios del Mundo del Revés que permanecían en la superficie y que habrían dado origen a nuevas criaturas.

Pero esa salida reabre un frente que la tercera temporada parecía haber cerrado, donde se señaló que los seis meses que hay entre la segunda y tercera entregas, periodo en el que se ambienta Relatos del 85, fueron bastante tranquilos. No obstante, el desenlace de la serie de animación llega incluso a mostrar la apertura de otro portal, un acontecimiento de suficiente calibre como para que resulte difícil aceptar que no deje huella en la narración posterior.

¿DÓNDE ESTÁN LOS NUEVOS PERSONAJES?

La segunda gran objeción se concentra en Nikki Baxter, un nuevo personaje que se presenta como una pieza relevante del grupo principal y que adquiere un peso considerable en la trama. El problema es que si su presencia resulta tan significativa en esta aventura, su completa ausencia en la tercera temporada abre una duda inmediata. Lo mismo sucede con otros personajes o sucesos a los que Relatos del 85 concede importancia, pero dentro de la cronología de la franquicia ni siquiera se volverán a mencionar.

Este detalle enlaza con un tercer roce con la continuidad de Stranger Things como es la ampliación del círculo de personajes que conocen los poderes de Once y los secretos de Hawkins. La serie sitúa a Nikki y su madre en el centro mismo del enfrentamiento final, con conocimiento directo tanto de la existencia de las criaturas como de las capacidades de Once. No se trata de una contradicción imposible, pero sí de un elemento que parte del público considera que añade testigos, vínculos y sucesos de gran magnitud que luego el relato principal ignora.

"En invierno de 1985, la nieve cubre toda la ciudad y por fin se disipa el terror del Mundo del Revés. Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a su vida de siempre: Dragones y Mazmorras, guerras de bolas de nieve y días tranquilos. Pero algo horrible se despierta bajo el hielo. ¿Viene del Mundo del Revés? ¿De las entrañas del laboratorio de Hawkins? ¿O de un lugar totalmente distinto?", reza la sinopsis oficial de la serie.