El creador de Los Soprano prepara una serie sobre los hechos reales que inspiraron Stranger Things

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

David Chase, creador del legendario drama criminal Los Soprano, regresa a las series con Project: MKUltra, una miniserie que ya está desarrollando para HBO Max. Centrada en el programa secreto de control mental que la CIA llevó a cabo durante la Guerra Fría, esta nueva producción abordará uno de los proyectos más singulares y misteriosos de la Agencia Central de Inteligencia y que, además, inspiró una de las series más populares de la última década, Stranger Things.

Según informa Deadline, Chase ejercerá de guionista y productor ejecutivo de Project: MKUltra, adaptación del libro de no ficción Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA and the Tragedy of MKUltra, de John Lisle, historiador e investigador especializado en la historia secreta del servicio de inteligencia estadounidense.

La obra, publicada en mayo de 2025, aporta documentación y testimonios inéditos sobre el programa MKUltra y su arquitecto, Sidney Gottlieb, que dirigió una red de experimentos con altas dosis de LSD administradas de forma encubierta, electrochoques muy por encima de parámetros clínicos, hipnosis, privación sensorial, tortura psicológica y otros métodos coercitivos, realizados tanto con voluntarios informados como con sujetos que no lo consintieron.

MKUltra comenzó oficialmente en 1953 y se dio por terminado en 1973. Su objetivo declarado era neutralizar los supuestos avances soviéticos y chinos en sus investigaciones relacionadas con el lavado del cerebro, explorando sustancias y técnicas que debilitaran la voluntad y forzaran confesiones. La amplitud del programa fue enorme: subproyectos repartidos por universidades, hospitales, prisiones y laboratorios en Estados Unidos y Canadá, a menudo con financiación encubierta y sin que los participantes supieran que estaban siendo utilizados como cobayas.

Parte de la información desapareció cuando el director de la CIA Richard Helms ordenó destruir archivos en 1973, pero algunos detalles salieron a la luz gracias a la Ley por la Libertad de la Información, que otorga a todos los miembros de los Estados Unidos el derecho de acceso a la información federal del gobierno.

Stranger Things bebe de MKUltra en la propia base de su trama: el Laboratorio de Hawkins, dirigido por Martin Brenner, reclutó a jóvenes como Terry Ives, la madre de Once, para ensayos de esta naturaleza que harán más adelante también en la protagonista de la serie. El éxito de Netflix muestra un programa gubernamental secreto que busca convertir habilidades psíquicas en un arma de espionaje contra agentes soviéticos. Además, el proyecto MK Ultra inspiró en mayor o menor medida otros proyectos de ficción como Los hombres que miraban fijamente a las cabras, Conspiración o American Ultura.

Respecto a la carrera de Chase tras el fenómeno de Los Soprano, serie que fijó el estándar de la edad de oro de la televisión y le valió cinco Emmys como productor y guionista, se centró en el cine con Not Fade Away (2012), un coming-of-age musical ambientado en Nueva Jersey, y coescribió y produjo The Many Saints of Newark (2021), precuela cinematográfica del universo Soprano.