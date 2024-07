MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, ha estrenado ya su sexto episodio. Y a pesar de ser un capítulo más sosegado que el anterior, ha puesto sobre la mesa diversos detalles que han generado mucha conversación entre los fans. Destaca, por ejemplo, una de las localizaciones clave de la entrega, que muchos han tratado de ubicar dentro del canon y sobre la que la creadora de la ficción, Lesley Headland, ha ofrecido una escueta explicación, desmintiendo una de las principales teorías.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Gran parte del episodio 6 de The Acolyte transcurre en el planeta desconocido donde Qimir o El Extraño (nombre por el que de momento se conoce al Sith o Caballero Ren) tiene su guarida y adonde ha llevado a Osha. El lugar se caracteriza por sus playas rocosas, su vegetación y el inmenso océano, un paisaje que enseguida recordó a muchos al sitio donde Luke Skywalker vivía como un ermitaño en Star Wars: Los últimos Jedi, Ahch-To.

No obstante, Headland ha aclarado que el planeta de The Acolyte 1x06 no es el mismo que el de la saga cinematográfica. "No es Ahch-To. Sé que es parecido, y el parecido era intencionado en cuanto al terreno y la sensación de estar aislado y rodeado de agua, menos verde exuberante y más rocoso", ha expresado la creadora en declaraciones a Collider.

Así pues, si bien las similitudes entre ambos planetas eran intencionadas, se trata de dos lugares distintos. No obstante, esta revelación no influye en la razón por la que la teoría que unía ambos lugares era tan sugerente y es que, según el canon, Ahch-To alberga el primer templo Jedi, por lo que está íntimamente ligado al nacimiento de la Orden. De forma paralela, con Qimir, un antiguo Jedi estableciendo su morada allí, la ficción parecía querer conectar el nuevo planeta con el origen de los Sith, estableciendo un paralelismo poético entre las dos órdenes enfrentadas.

LA CLAVE ES EL CORTOSIS

En todo caso, Headland explica que "la idea es que el cortosis se extrae en este planeta", razón por la cual Qimir, cuyo casco y guantelete están hechos de ese material, se ha establecido allí. De hecho, el capítulo 6 muestra una veta del mineral en su misma morada. "Parte de la razón por la que esta es su base es que el cortosis es un metal muy raro. No creo que lo digamos explícitamente en la serie, pero esa es una razón por la que no es Ahch-To", aclara.

Las palabras de la creadora, si bien desmienten una de las teorías de los fans respecto al misterioso planeta del capítulo, dan fuerza a otra de ellas, que lo identifica como un lugar llamado Bal'demnic. Y es que en Legends, este enclave, cuya descripción se corresponde a la perfección con lo mostrado en el episodio, es rico en cortosis, por lo que llama la atención de dos poderosos Sith: Darth Tenebrous y Darth Plagueis.

De hecho, algunos especulan que Darth Tenebrous podría ser en realidad maestro de Qimir, quien estaría buscando una acólita para acabar con él y ascender en la Regla de Dos de los Sith, norma por la que estos usuarios de la Fuerza siempre van en parejas.