El látigo láser de Star Wars: The Acolyte, explicado

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Si hay un elemento claramente distintivo tanto de los Jedi como de los Sith, son sus formidables sables de luz. The Acolyte ha mostrado en su sexto episodio a la Maestra Jedi Vernesta Rwoh (Rebecca Henderson) esgrimiendo lo que parece ser una arma láser con forma de látigo, pero ¿Cuál es el origen de este formidable artefacto?

((ATENCIÓN ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El 1x06 de The Acolyte, ha visto a Rwoh blandiendo un látigo láser o látigo de luz para hacer frente a un umbramonth, una especie de polilla gigante en Khofar. Sin embargo, como los más entusiastas ya sabrán, aunque es la primera vez que esta singular versión del sable láser Jedi aparece en pantalla, esta modalidad de tecnología de energía de cristal tiene su origen en los cómics de la franquicia y que ha sido usada tanto por como por mercenarios, cazarrecompensas y esclavistas.

Desde el lanzamiento de la primera película, el Episodio IV: Una nueva esperanza estrenada en 1977, las grapas brindaron a los incondicionales nuevos relatos de la saga galáctica creada por George Lucas antes del estreno en cines de El Imperio Contraataca. Precisamente, en el número 95 de Star Wars a cargo de Mary Jo Duffy y Cinthya Martin, publicado en 1985 por Marvel hizo su debut la Dama Oscura de los Sith, Lumiya.

Lumiya cuyo verdadero nombre es Shira Brie, era una espía del Imperio que mantenía una fuerte conexión con la Fuerza. Así, y con el beneplácito de Palpatine, fue adiestrada por el mismísimo Darth Vader en las artes del reverso tenebroso. Y su arma era un látigo de luz como el que empuña Rwoh.

Su funcionamiento era idéntico al de cualquier otro sable láser alimentado por los cristales Kyber, aunque requería de un mayor número de estas gemas para funcionar. Por otra parte, la empuñadura carece de los componentes que mantienen rígida la hoja de energía, permitiendo así, utilizarlo como un látigo convencional.

Esto, a su vez, hace que sus ataques sean flexibles y difíciles de contrarrestar, como ya le demostrase Lumiya al mismísimo Luke Skywalker. Tan eficaz y mortal era la iniciada de Vader con el látigo de luz, que durante su duelo en Kinooine con Skywalker, quien ya era todo un Maestro Jedi, lo derrotó sin dificultad alguna.

La discípula de Vader, de hecho, fue la primera en usar esta rara variante del sable láser dentro de la saga, aunque en el universo expandido de Legends -no canónico desde que Disney tomó el control de Star Wars- hubo otros usuarios cuya arma fue un látigo de luz. Es el caso de la aprendiza de Darth Bane, Githany, Silri, una formidable guerrera del Lado Oscuro que pertenece a las Hermanas de la Noche y cuya primera aparición tuvo lugar en Star Wars: Empire at War, Forces of Corruption o Vernestra Rwoh.

De hecho, esta Jedi encarnada por Hendersson en The Acolyte modificaba su sable láser para que funcionase como un látigo de luz en la novela escrita por Justine Ireland en 2021, La Alta República: Una prueba de valor. Entre sus páginas también se revela que los látigos de luz fueron utilizados por los antiguos Jedi en sus más que numerosos enfrentamientos con los Sith, en un intento de equilibrar las tornas ante sus prohibidas tácticas de combate.