El creador de VisionQuest explica el regreso de Bruja Escarlata que conecta con Vengadores Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

VisionQuest, la serie que cierra la trilogía iniciada con WandaVision y que continuó con Agatha, ¿quién si no?, llegó a su fin hace unos días en Disney+. Lo hizo con un octavo y último capítulo cargado de revelaciones... y un regreso muy esperado. Terry Matalas, creador, guionista y showrunner de la serie de Marvel, ha explicado cómo fue traer de vuelta a ese emblemático personaje del UCM.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El final de VisionQuest, concretamente su segunda escena post-créditos, ha devuelto a Wanda Maximoff al Universo Cinematográfico Marvel y ha tendido un puente hacia Vengadores: Doomsday.

Sin embargo, Terry Matalas, responsable de la serie, ha explicado que incorporar a Bruja Escarlata a la historia principal no resultaba sencillo. Y es que, aunque el personaje encarnado por Elisabeth Olsen siempre estuvo sobre la mesa, su presencia amenazaba con eclipsar el recorrido de Visión y el reencuentro con sus dos hijos.

"La conversación sobre Wanda fue constante y, si hubiéramos estado lo suficientemente convencidos, lo habríamos hecho", ha señalado Matalas en una entrevista con TheWrap. El guionista ha confirmado que llegaron a escribir propuestas que incluían al personaje, pero ninguna terminaba de encajar con el protagonismo del sintezoide.

"Se escribieron páginas con algunos elementos. Hubo un par de propuestas, pero siempre acababa absorbiendo la historia de una manera que restaba protagonismo a la de Visión", ha explicado.

Para Matalas, recuperar a Wanda exigía darle un espacio propio, en lugar de introducirla como una aparición más dentro de la aventura de su marido. "Cuando vuelves a presentar a Wanda, tiene que ser su historia, en lugar de que entre y salga de esta otra", ha defendido. "Así que lo que ocurra dependerá de los dioses de Marvel. Pero, ya sabéis, estad atentos", añadía el responsable de la ficción, sin desvelar en sus declaraciones la sorpresa que aguardaba al término del episodio.

La segunda escena post-créditos traslada la historia hasta al monte Wundagore, la montaña mágica donde Wanda aparentemente había muerto al final de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Tras reproducir cómo la Bruja Escarlata, aterrada por lo que ella misma ha sido capaz de hacer, decide sacrificarse para destruir el origen del Darkhold y todas sus copias en el multiverso, evitando que alguien vuelva a utilizar su magia negra.

Es entonces cuando la escena va más allá de lo que relató el filme dirigido por Sam Raimi y allí aparece el Doctor Doom, que utiliza sus poderes para retirar los escombros que cubren a Bruja Escarlata. "Bruja Escarlata, despierta. Tu poder será mío", pronuncia el personaje encarnado por Robert Downey Jr. antes de que ella abra los ojos. La secuencia vincula así su regreso con el villano de Vengadores: Doomsday, aunque todavía no aclara cómo Doom pretende utilizar sus poderes ni cuál será el papel de Wanda en sus planes.

LA ESCENA SECRETA DE VISIONQUEST

El secretismo se mantuvo incluso con los periodistas que entrevistaron a Matalas: la escena no figuraba en los episodios facilitados previamente a la prensa. En una entrevista con Entertainment Weekly a finales de octubre, el guionista aseguró que la proximidad entre el estreno de la serie y la próxima película de los Vengadores no se había previsto originalmente.

"No teníamos ni idea de que quedaríamos entre Spider-Man y Vengadores. Es divertido formar parte de esta conversación sobre Marvel de esta manera, pero no se planeó así hace un año y medio", afirmó, antes de precisar que el calendario dependía de Disney+ y de otras circunstancias de la distribución en streaming.

La reaparición de Wanda también deja abierta la posibilidad de completar la reunión familiar que VisionQuest ofrece con Visión, Billy y Tommy. Al final del episodio, Tommy pregunta si volverán a ver a su madre y el sintezoide responde: "Ya nos hemos dicho adiós antes, así que es lógico pensar que volveremos a vernos".

La escena post-créditos convierte esa esperanza en una posibilidad real, pero con una amenaza añadida: Doom llega hasta Wanda antes que su familia y es de esperar que ella sea una de las tres Brujas de Latveria que acompañarán al villano encarnado por Downey Jr. en Vengadores: Doomsday.