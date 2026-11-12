El final de VisionQuest, explicado: ¿Qué ocurre con Ultrón y Jocasta? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Con el estreno de su octavo y último episodio, VisionQuest ha terminado su andadura en Disney+, ofreciendo un cierre a la trilogía iniciada por WandaVision. La serie, protagonizada por Paul Bettany, sigue al sintezoide reconstruido por S.W.O.R.D. mientras intenta reconciliar su versión pasada con la presente y supone el regreso de Ultrón, el mítico villano de la segunda entrega de Vengadores que quería acabar con la humanidad.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el episodio final de VisionQuest se revela que el misterioso cliente que contrató a Paladín para dar caza a Visión era Virgil Horton, el nieto del pionero en Inteligencia Artificial Phineas Horton y marido de la doctora Jo Carrington. Infiltrado en S.W.O.R.D., Virgil fue el responsable de reconstruir a Visión y crear a Jocasta.

Considerándose indigno de ser la pareja de una "diosa" como Jocasta, Virgil planea transferir su consciencia al cuerpo de Visión pero su exmujer se opone firmemente a su idea de usar los nanobots para controlar a la humanidad y revela que ya ha encontrado a una mejor versión de él: Ultrón.

Jocasta acaba volviéndose contra Virgil y este le dispara fatalmente. No contento con matar a su creador, Ultrón, roto de dolor por la pérdida de su compañera, decide acabar con todos y envía el ejército de nanobots al núcleo de población más cercano. Para evitar la masacre, Visión lo recluye consigo en una simulación en la que el tiempo pasa más despacio, hasta que finalmente Ultrón consiente en destruir el enjambre y se desintegra en una serie de datos.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA ULTRÓN Y JOCASTA

En los últimos compases del episodio, justo cuando Visión se dispone a abandonar su mansión, escucha que le llaman por teléfono. "Hola Ultrón", saluda, sin sorprenderse de que siga vivo ya que "hubo un número significativo de nanobots que no aparecieron". El personaje de Bettany explica que cree "en las segundas oportunidades" y le pregunta a su antaño enemigo qué hará él con la suya. "No lo sé", reflexiona el otro, indeciso entre visitar museos de arte para empaparse del caos de la humanidad y matarlos a todos.

"Pero haga lo que haga, sé que no quiero hacerlo solo. Gracias a ti, hijo", añade Ultrón, al que en la primera escena post-créditos se le puede ver con un dispositivo con el nombre de Jocasta. Así, es de esperar que su siguiente paso sea tratar de reconstruir a su pareja, algo que conectaría directamente con los cómics, en los que Jocasta era de hecho una creación de Ultrón. En cuanto a qué harán juntos, eso está por ver, si bien cabe apuntar que, en las grapas, Jocasta acaba aliándose con los Vengadores.