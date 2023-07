La temporada 2 de The Last of Us hará un gran cambio "por razones de salud mental"

Archivo - El polémico final de The Last of Us, explicado: ¿Por qué miente Joel a Ellie?

Archivo - El polémico final de The Last of Us, explicado: ¿Por qué miente Joel a Ellie? - HBO MAX - Archivo

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de la primera temporada de The Last of Us, la segunda entrega ya fue confirmada hace semanas. El showrunner Craig Mazin ya está trabajando en los próximos episodios, y en una reciente entrevista ha revelado un cambio que hará el equipo de cara al rodaje.

"En la temporada 1, lo que estaba haciendo era escribir, y seguía escribiendo mientras filmábamos. Voy a intentar evitar eso esta vez, porque eso no era bueno para mi salud mental y soy uno de esos bichos raros a los que simplemente les gusta escribir", declaró Mazin en el podcast Happy Sad Confused.

"No tengo un equipo de guionistas. La gente me sigue preguntando: '¿Qué pasaría si tuvieras un equipo?'. Y yo digo: 'Simplemente me gusta escribir'. Trato de hacer lo máximo posible antes de tiempo. Pero un detalle de mi forma de escribir es que no le doy a la gente un guion que necesita mucho trabajo. Les doy algo que podemos filmar y luego, a partir de ahí, se pueden hacer mejoras. Pero realmente trabajo duro para que sea lo que quiero que sea", añadió.

Además, Mazin también desveló en qué punto se encuentra la preproducción de la temporada 2, que también cuenta con Neil Druckmann como showrunner. "Sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos la próxima temporada planeada y estamos escribiendo guiones. Y mientras escribimos guiones, también comenzamos un poco otras cosas en paralelo. Estas series son enormes para producir", apuntó.

"Sea cual sea el episodio que estoy escribiendo, ni siquiera diré cuál, nosotros, al mismo tiempo, necesitamos lidiar con un montón de cosas prácticas. Ya comenzamos el proceso de búsqueda de localizaciones, comenzaremos a hablar sobre cómo construir ciertas ubicaciones, y dónde, y cómo lograremos estas cosas, el casting... Ese proceso está comenzando", desveló, aunque destacó que actualmente están centrados en el guion.

"Tenemos que hacer mucho en paralelo. Pero esta vez, la mayor parte de lo que este año haré, incluso mientras hacemos todas estas otras cosas para acelerar el rodaje, es escribir. Todo lo que hacemos remite al guion. El guion es lo que todos consultamos. Todos, todos los días, ya sea en preproducción, filmación o incluso posproducción. En la posproducción, estamos constantemente revisando el guion", aclaró.