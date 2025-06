El creador de The Boys, aterrorizado con el final de la serie y anticipa muertes importantes - PRIME VIDEO

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de The Boys pondrá el broche de oro al sangriento enfrentamiento entre Billy Carnicero (Karl Urban) y Homelander (Antony Starr). Eric Kripke, su creador, ha confesado ahora cuál es su mayor preocupación acerca del gran final y anticipa las muertes de personajes clave de la serie.

"Estoy bastante aterrorizado ante la idea de un final de serie", admitió Kripke en el podcast Creator to Creator, junto a Shawn Ryan, showrunner de, entre otras ficciones, El agente nocturno. "Se pueden contar con los dedos de una, tal vez dos manos, los finales que realmente han sido geniales. De las cuales, por cierto, bien hechas, creo que The Shield es una de ellas. Y a la inversa, el cementerio está literalmente plagado de terribles [finales de serie]", continuó explicando.

"Puedes tener una serie increíble durante años, pero si fallas en el final -y esa es la última impresión con la que se queda la gente-, terminan diciendo: 'Ah, quizá esa serie no era tan buena después de todo'", aseguró Kripke, dando a entender que su mayor inquietud con The Boys es no darle un cierre a la altura de las expectativas de la audiencia.

"Para mí, Breaking Bad es lo mejor que se ha hecho, y tuve la oportunidad de preguntarle a varios de sus guionistas: '¿Cómo ataron todos los cabos? ¿Cómo lo hicieron?' Y me contestaron: 'Ah, solo teníamos una lista de tramas sueltas en el tablón, sin tener idea de cómo resolverlas. La íbamos ampliando a cada temporada, y cuando llegó el momento de escribir la última, simplemente empezamos a tacharlas una a una'. Así daríamos la impresión de ser unos genios cuando la trama de la temporada 2 se convirtiera en esto'", rememoró Kripke, quien asegura que uno de los grandes desafíos es la magnitud que adquiere todo.

"Siempre decimos que queremos profundizar más, no aumentar necesariamente la escala. Pero, inevitablemente, el alcance se amplía: ya sea porque hay que encontrar una nueva manera de hacer una escena de acción o inventar un nuevo superpoder", aseveró. "El truco es que no llegue a desbordarse hasta el punto de convertirse en una parodia de sí misma... porque ya lo es", prosiguió.

"En la sala de guionistas, mi enfoque siempre es desarrollar primero los arcos emocionales antes que los giros de la trama. Porque, para mí, una vuelta de tuerca o una escena espectacular son relativamente fáciles de generar, pero si no están conectadas con lo que el personaje vive emocionalmente -o con algún comentario político que queramos hacer-, entonces no significan nada. Solo flotan en el aire. Ese es mi mayor miedo y desafío", afirmó Kripke.

Por otra parte, el creador de The Boys asegura que el cierre de la ficción conlleva total libertad creativa, especialmente en lo que respecta al destino de los personajes. "Ha sido divertido porque ahora podía eliminar personajes de una manera en la que antes no podías", admitió Kripke.

"No se trata únicamente de preservar vivos a ciertos personajes [como en temporadas anteriores], sino también de situaciones en las que piensas: 'Esa relación no sobrevivirá a esto.' Entonces piensas: '¡Genial! No tendré que preocuparme de ello en la próxima temporada'", concluyó.

Esto significa que cualquiera de sus protagonistas, como ya adelantó, es susceptible de morir en los episodios finales. "Es probable que haya bastantes muertes en los próximos episodios, y no hay garantía de quién conseguirá sobrevivir", afirmó Kripke en recientes declaraciones a Deadline.

La temporada 5 de The Boys comenzó su rodaje a finales de noviembre del pasado año y, aunque todavía no cuenta con fecha de lanzamiento en Prime Video, se espera que aterrice en algún punto de 2026.