The Boys 5: El contundente aviso de Eric Kripke sobre la temporada final

Homelander (Antony Starr) y Billy Carnicero (Karl Urban) pondrán fin a su histórico enfrentamiento en la temporada 5 de The Boys. Su creador, Erik Kripke, ha lanzado ahora una contundente advertencia a los fans sobre los episodios finales de la serie y qué pueden esperar de ellos.

Si algo define a The Boys, además de su descabellado sentido del humor y sus obscenas secuencias sexuales, es su brutalidad, sus salvajes e incluso gores escenas de acción. Ello, pese a las múltiples diferencias creativas que ha mantenido la ficción con respecto a los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson en cada entrega.

Pero, sin duda, lo que muchos esperan de la quinta y última temporada de la serie es que tenga un final cerrado y satisfactorio, especialmente para sus disfuncionales, aunque carismáticos protagonistas. Y es que algunos, como Queen Maeve (Dominique McElligot), quien tras su aparente muerte después de perder sus poderes, termina consiguiendo lo que buscaba: acabar con su vida como miembro de los Siete y vivir una anónima y feliz vida secreta junto a su novia.

Sin embargo, como suele decirse, no hay paz para los malvados... y puede que tampoco para el bando de Carnicero. Kripke ha avisado a los incondicionales de The Boys que ninguno de los personajes estará a salvo de la siempre temible parca. Y así lo ha asegurado en una reciente entrevista con Total Film.

"No hay garantía de que haya alguien que vaya a sobrevivir porque no habrá más temporadas. Por lo que puedes tener cosas verdaderamente impactantes y enormes todo el rato", aseveró. Lo que no deja de ser curioso, dado que la serie no ha tenido nunca reparo alguno en matar personajes, aun cuando estos no se lo merecían.

Sin embargo, el showrunner es consciente de lo que supone esta última temporada. Habida cuenta de ello, confiesa sentir un gran peso sobre los hombros para no decepcionar a nadie. "Muchas series tienen un final de mierda. Le estoy muy agradecido a Amazon por darme la ocasión de finalizarla a nuestra manera, aunque siento una gran presión para hacerlo bien", comentó.

"Pienso que, si podemos tocar tierra bien, la gente dirá: '¡Esa es una gran serie!' Pero si lo hacemos mal, dirán: 'Era una buena serie, pero la jodieron'", sentenció Kripke. Lo cierto es que la temporada 4 estuvo repleta de potentes y viscerales muertes, como la de la presidenta electa Victoria Neuman (Claudia Doumit) a manos de un descontrolado Billy Carnicero.

Por lo que parece lógico que la quinta entrega, aún sin fecha de estreno en Prime Video, siga su estela para lograr un mayor impacto entre los espectadores y un final épico que todos recuerden. En cualquier caso, habrá que esperar para saber lo que Kripke le tiene preparado tanto a Homelander y los Siete como a Carnicero, Hughie, Leche Materna y el resto de The Boys. Además, Amazon también ampliará el universo de la serie con la temporada 2 de su exitoso spin-off, Gen V, que aún no tiene fecha de estreno en la plataforma.

Y también con el lanzamiento de Vought Rising, una nueva precuela centrada en Soldier Boy, el icónico personaje interpretado por Jensen Ackles, y en Stormfront, la temible superheroína encarnada por Aya Cash. Esta nueva ficción, anunciada durante la pasada Comic-Con de San Diego, se situará en la década de 1950 y se centrará en los orígenes de la corporación Vought International.