La condición de Bryan Cranston para volver como Walter White

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Breaking Bad finalizó su andadura televisiva hace más de una década, aún así, la aclamada serie creada por Vince Gilligan sigue resonando en la memoria de la audiencia, que continúa con la esperanza de ver de nuevo a Walter White frente a la cámara. Y su protagonista, Bryan Cranston, tiene una única pero vital condición para volver a meterse en la piel del genial profesor de química transformado en capo del narcotráfico.

En una entrevista concedida a Awards Radar en 2023 por la promoción de la segunda temporada de Your Honor, Cranston desveló que no tendría ningún problema en volver a interpretar a Heisenberg, de hecho, ya lo hizo en El Camino: Una película de Breaking Bad y en dos episodios de Better Call Saul. No obstante, necesita de una razón de peso para el regreso de su personaje, y qué mejor motivo podría existir que Vince Gilligan llegase con una nueva historia capaz de hacer replantearse al intérprete su postura.

"Lo dejaré así, no hay nada en el horizonte y sé que Vince, que como yo, no necesita un sueldo, no querría hacer algo de ese estilo, así que honremos eso", respondió sobre volver a dar vida a Mr. White, algo muy complicado... hasta que ocurra algo que trastoque los planes del multipremiado actor.

"Pero si hubiera algo que le despertase del letargo que le hiciera pensar 'Oh dios mío', y me lo propusiera y yo pensase 'Oh dios mío' también, entonces lo miraría. No es normal tener una reacción así cuando lees o escuchas una propuesta. Si algo te deja pasmado y asombrado, deberías prestarle atención. Así que, si eso ocurriese, que no creo, pero si lo hiciese, escucharía la proposición", reveló el intérprete, dejando claro que a no ser que el creador del universo Breaking Bad consiga una buena historia sobre su personaje, las pipetas y matrices son cosa del pasado.

La última vez que Cranston se dejó la barba de candado y se puso su reconocible sombrero y anteojos fue en un anuncio de PopCorners emitido durante la Super Bowl de 2023. En él, White y su inseparable compañero, Jesse Pinkman, cambiaban su habitual y lucrosa metanfetamina por estos snacks que después ofrecerían a un carismático personaje muy querido por la audiencia, Tuco.