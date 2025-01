MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de The Boys dará fin a la historia de Homelander, Billy Carnicero, Negro Oscuro, Starlight y todos los superhéroes que la cruenta serie ha presentado. La ficción creada por Eric Kripke se encuentra en plena fase de rodaje, del que ahora llegan unas fotografías que podrían haber filtrado cómo pretende Patriota acabar con sus enemigos para conseguir hacerse con el control absoluto de Estados Unidos.

Las imágenes que llegan desde el set de rodaje muestran un autobús con un rótulo de Vought que, además de incluir las figuras de Patriota, Firecracker y Negro Oscuro, contiene el revelador destino al que se dirige el vehículo: Campos de libertad.

El plan de Homelander para esta última tanda de episodios podría ser encerrar a quienes habían estado en su contra en estos recintos, para consolidar aún más su poder y manejar sin obstáculos su maquinaria propagandística.

La ambición del antihéroe y su capacidad destructiva ha ido aumentando progresivamente a medida que la trama de The Boys avanzaba y todo apunta a que en esta temporada final, sus métodos se recrudecerán aún más con tal de conseguir sus objetivos.

New set photos for The Boys season 5 via Reddit.



It looks like the supes will be putting The Boys into freedom camps, places disguised as 'liberating the truth' when nothing but violence and torture towards humans



Teenage Kix - young superhero team, likely to appear in S5. pic.twitter.com/U7ka0im3Du