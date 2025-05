El creador de The Boys confirma "muchas muertes" en la temporada 5

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

The Boys sigue preparando su quinta y última temporada. Su creador, Eric Kripke, ha advertido a los fans de la serie que en los capítulos finales habrá muchas muertes y no hay garantía de quién logrará sobrevivir en el cruento desenlace.

"Es probable que haya bastantes muertes en los próximos episodios, y no hay garantía de quién conseguirá sobrevivir", adelantó en recientes declaraciones a Deadline. "Hay algunas cosas que llegarán en la temporada 5 que nadie se espera", afirmó Nathan Mitchell, quien encarna al nuevo Negro Oscuro, reforzando esa misma idea.

Por su parte, Colby Minifie, quien retoma su papel como la ejecutiva de Vought, Ashley Barrett tras su abrupta desaparición al final de la cuarta temporada de The Boys, se pronunció sobre el esperado desenlace de la serie.

"A veces, las cosas se alargan demasiado y se te escapan de las manos, y ya no puedes contar la historia que realmente querías. Cuando se hizo el anuncio, Kripke dijo que tendríamos la oportunidad de cerrar la serie a nuestra manera, lo cual es un privilegio. Las mejores historias tienen un comienzo, un desarrollo y un final. Saber que el desenlace llegará en la quinta temporada nos permitió tener un desarrollo sólido", afirmó la actriz.

Seguramente, el aviso de Kripke no pille a nadie por sorpresa, dado que la serie no ha tenido nunca reparo alguno en matar a personajes, aun cuando estos no lo merecían. La temporada 5 de The Boys comenzó su rodaje a finales de noviembre del pasado año y, aunque todavía no cuenta con fecha de lanzamiento en Prime Video, se espera que aterrice en algún punto de 2026.

Esta última tanda de capítulos pondrá el broche de oro al enfrentamiento entre Patriota, el infame líder de los Siete encarnado por Antony Starr, y Billy Carnicero, al que da vida Karl Urban. Por otra parte, Prime Video tiene en marcha la temporada 2 de Gen-V, el spin-off universitario de esta sátira superheroica.

Además, la plataforma también tiene en preparación Vought Rising, una precuela centrada en Soldier Boy, el icónico personaje interpretado por Jensen Ackles, y en Stormfront, la brutal superheroína sin escrúpulos encarnada por Aya Cash, décadas antes de la formación de Los Siete.